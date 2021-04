La nova planta del Museu d'Art del Bolet s'inaugurarà aquest mes de maig

arxiu particular

La segona planta del museu renovada

La segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor ja està reformada i es preveu inaugurar-la el proper 22 de maig. En l'acte hi participaran l'alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara. A continuació, hi haurà una jornada de portes obertes al Museu, i a la Plaça del Mercat tindrà lloc un vermut musical amenitzat per la Laura Luceño i amb la participació del restaurant Els Roures.

Les obres de renovació van finalitzar el passat 22 de març. L'objectiu és potenciar aquest recurs turístic i cultural dotar-lo d'un major espai per ampliar l'oferta didàctica i divulgativa. Els treballs han comprès la instal·lació d'un ascensor que comunica les dues plantes de l'edifici i l'adequació interior de la planta, de 110 metres quadrats de superfície construïda.