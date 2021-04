La campanya Rasca i Compra genera un impacte de més de 120.000 euros pels comerços del Berguedà

"Rasca i Compra al Berguedà" ha suposat una injecció directa de 60.730 euros als establiments berguedans adherits a la campanya. A més, tenint en compte que calia fer una despesa d'almenys 20 euros per utilitzar un val premiat de 10 euros, l'impacte global ha estat de 121.460 euros.

Arran de la crisi de la covid-19 el Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb la col·laboració de 7 ajuntaments de la comarca, van llançar la campanya "Rasca i Compra al Berguedà" amb l'objectiu principal d'estimular el consum dels clients davant la davallada d'ingressos del comerç local provocada per la pandèmia.

La campanya es va portar a terme del 20 de desembre de 2020 al 28 de febrer de 2021. El format utilitzat va ser una injecció de diners en format de targetes rasca per tal de que les compres habituals que realitzaven els clients pugessin ser recompensades en forma de vals de compra per reinvertir als establiments.

Un total de 197 establiments del Berguedà es van inscriure a la campanya i el nombre de comerços que se'n ha beneficiat, és a dir, que han rebut almenys una targeta premiada, és de 180, el 91% de tots els participants. La mitjana d'ingressos de cada establiment participant gràcies a les targetes rasca premiades ha estat de 308,3 euros.

Un cop finalitzada la campanya, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà valoren positivament els resultats, ja que les xifres indiquen que els vals han permès alleugerir la situació econòmica per la que passen molts sectors comercials. Indirectament també s'ha fomentat l'activitat empresarial i l'ocupació per mantenir el teixit productiu de la comarca.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha declarat que "estem molt contents d'haver fet un front comú amb els ajuntaments en aquesta iniciativa per impulsar el comerç local que era el que ens havíem proposat". El dirigent berguedà ha afegit que aquesta "ajuda extra" en forma de xecs regal "té un important efecte multiplicador" que contribueix a la dinamització dels establiments que se n'han beneficiat.

Per la seva banda, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha apuntat que "la valoració es molt bona per part de tots els agents. Els ajuntaments per la facilitació logística aportada per l'Agència, els establiments contents de poder veure incrementar els ingressos amb aquestes ajudes i els compradors, contents de poder augmentar la despesa".

Vall ha assegurat que amb la campanya "hem evitat que els diners se'n anessin a altres lloc i s'han quedat als comerços d'aquí. Hem de seguir apostant per sinergies comunes. En futures ocasions hi hem de ser tots i digitalitzar l'operativitat per part de tothom, però en definitiva, estem molt contents d'haver injectat aquests diners".

La campanya "Rasca i Compra al Berguedà" s'ha finançat amb les aportacions del Consell Comarcal del Berguedà i dels ajuntaments inscrits: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Guardiola i Olvan. L'aportació dels ajuntaments ha anat destinada a finançar l'import de targetes premiades als establiments dels municipis i l'aportació del Consell Comarcal ha anat destinada per una banda a assumir les despeses directes de la campanya i per altra a finançar l'import de targetes premiades als establiments dels municipis.

D'aquesta manera, els municipis han disposat de les aportacions econòmiques del seu ajuntament més una part proporcional de les aportacions de l'ens comarcal. En total, es van repartir 10.837 targetes premiades, de les quals els clients n'han utilitzat un 56%.