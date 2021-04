Gironella engega una campanya de civisme a la via pública

L'Ajuntament de Gironella inicia una campanya que inclou accions per conscienciar a la població i eradicar les pràctiques incíviques relacionades amb el manteniment de la via pública i l'estacionament de vehicles.

La regidora de Salut Pública del consistori gironellenc, Teresa Terricabres, explica que la campanya, titulada «Cuidem Gironella, fem-ho entre tots i totes», busca «informar de les males pràctiques d'alguns ciutadans i conscienciar de la necessitat de fer les coses bé, tant per millorar la mobilitat i la seguretat per a vehicles i vianants, com la salubritat a la via pública».

Terricabres afegeix que la iniciativa està focalitzada en tres grans aspectes: l'estacionament de vehicles, l'abandonament de residus i voluminosos i la manca de recollida d'excrements d'animals a la via pública.

Casos reals a les xarxes

L'acció principal en que es basarà la campanya consistirà en la publicació a xarxes socials d'imatges de casos reals de comportaments incívics, sempre respectant la privacitat del responsable, en les quals s'informarà de la infracció comesa i la sanció econòmica corresponent.

La iniciativa va lligada a l'ordenança de convivència i civisme, aprovada al ple del mes de febrer, que regula les conductes incíviques i estableix les sancions. A més, l'edil recorda que és la segona fase de la campanya iniciada el 2019. La primera es va centrar en la tinença responsable d'animals i la tercera i última tractarà sobre el veïnatge i les relacions socials.