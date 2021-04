L'Ajuntament de Berga repeteix en l'obtenció del distintiu de transparència

L'Ajuntament de Berga ha obtingut el Segell Infoparticipa per quarta vegada consecutiva sobre la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. En aquesta ocasió, el consistori berguedà ha assolit 47 indicadors, el 90,38% del total que s'avaluen. L'any passat va validar-ne el 91,67%. En l'actual edició, però, l'organisme impulsor de l'Infoparticipa ha reformulat els criteris d'avaluació dels webs corporatius creant nous indicadors i suprimint altres d'anteriors. Això suposa que l'avaluació hagi passat de 48 a 52 indicadors.

La regidora de Participació Popular, Roser Valverde, ha fet una valoració molt positiva de la renovació d'aquest segell. «Darrere d'aquest 90,38 % hi ha la feina de tot un seguit de treballadors i treballadores de l'Ajuntament que cada any s'esforcen per seguir consolidant i millorant el nivell de transparència d'aquest ens. Ens interpel·la per continuar millorant», recalca Valverde.