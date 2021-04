FGC farà un aparcament a l'estació del Tren del Ciment de la Pobla de Lillet

L'estació del Tren del Ciment de la Pobla de Lillet (Berguedà) tindrà nou aparcament i accessos. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquesta setmana les obres que consisteixen en la construcció d'una nova zona d'estacionament amb 88 places de capacitat a la mateixa banda d'on es troba l'estació, una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i un nou accés des de la carretera B-402. La durada dels treballs serà de cinc mesos, amb una inversió de 421.000 euros.

Actualment l'aparcament de l'estació de La Pobla de Lillet tenia una capacitat per a 63 vehicles i es troba just davant de l'estació, a l'altra banda de la carretera B-402. Per anar de l'aparcament a l'estació hi ha un itinerari de vianants senyalitzat que permet creuar la carretera.

El nou aparcament es construirà en un terreny cedit per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet a la plana de la Sínia d'en Mateuet, amb una superfície de 3.600 metres quadrats. El terreny té una diferència de cota de 2 metres respecte a l'estació, que s'aprofitarà per habilitar la rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. Hi haurà espai per a 82 cotxes i 6 autobusos. A més es facilitarà el trànsit de persones, ja que no hauran de creuar la carretera per accedir a l'estació.

El projecte incorpora, a més, un nou carril de gir per als moviments des de l'aparcament en sentit La Pobla de Lillet, recollint d'aquesta manera una petició de l'Ajuntament. La solució adoptada és un nou vial perimetral en doble sentit amb un enllaç a la B-402 en forma de "T" que permetrà l'accés i la sortida en ambdós sentits.