Els grups del Consell acosten posicions i defugen la tensió en l'aprovació del pressupost

El pressupost del 2021 del Consell Comarcal ha tirat endavant aquest dimecres amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció d'ERC i la CUP. Al marge d'això, però, el ple extraordinari celebrat ahir va derivar en un apropament de posicions entre les forces de govern i de l'oposició després de la tensió viscuda en diverses sessions de l'últim any.

Els grups d'ERC i la CUP van agrair al govern de l'ens que haguessin rebut la documentació dels pressupostos amb el temps suficient per estudiar-los, i van coincidir en que això podria ser un punt de partida per a la resta de la legislatura. Ara bé, també van admetre que no compartien alguns aspectes, justificant així la seva abstenció.

El conseller i portaveu d'ERC, Ramon Camps, va assenyalar que «ens agradaria poder participar-hi de manera col·lectiva per decidir coses», i va reconèixer que «no són els pressupostos que nosaltres faríem».

D'altra banda, SebastiàPrat, de la CUP, va destacar el desacord de la seva formació amb els «costos de retribució política. De fet, els tres consellers cupaires ja van renunciar fa uns mesos a les seves retribucions per assistència a les juntes i plens. A més, la formació també es va mostrar estranyada sobre l'augment de la partida destinada a publicitat i la prevista pel pla de xoc contra la crisi de la covid-19. «S'ha parlat molt d'un pla de xoc, però no l'hem identificat amb molta claredat», va recordar Prat.

Respecte a aquesta última qüestió, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, va respondre que «no hem volgut tancar partides perquè estem a expenses», en referència als fons europeus Next Generation i ajuts de d'altres administracions com la Diputació de Barcelona. A més, Lara va afirmar que volem ajudar als municipis amb campanyes com el Rasca i Compra al Berguedà, de la qual el president de l'ens n'ha fet una valoració molt positiva.

Mentrestant, en relació a la quantitat destinada en publicitat, Josep Lara va explicar que «tenim moltes despeses per poder arribar als municipis en el tema del porta a porta», i va recordar que «és un sistema que funciona molt bé però s'ha de ser molt insistent».

El pressupost aprovat compta amb una important augment en el capítol d'inversions. En aquest sentit, la quantitat destinada és de 4,5 milions d'euros, un 24,67% més que l'any 2020. No obstant, aquesta és la xifra total dels projectes en els quals intervé el Consell, però no la que acaba sufragant al capdavall, ja que també està costejada per d'altres administracions com els mateixos ajuntaments o a través dels ajuts com els FEDER.

D'els comptes aprovats, també destaquen els 30.185 euros corresponents a la compra del 30% d'accions del Consorci del Sector d'Activitats Econòmiques Berguedà-Olvan per part del Consell, que igualment preveu una aportació del 30% en relació a la primera fase d'urbanització, equivalent a gairebé 170.000 euros.