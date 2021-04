Fira de Maig de Berga 2021: totes les activitats que s'hi poden fer

La Fira de Maig d'aquest cap de setmana a Berga tindrà 91 estands d'empreses , entitats, alimentació, artesania i jardineria. I hi haurà 16 atraccions per als infants. S'ubicaran al passeig de la Indústria de Berga, on aquest any no hi haurà ni cotxes nous ni vehicles d'ocasió. A diferència dels altres anys (excepte el 2020 que la fira es va suspendre per la covid), l'automoció no tindrà presència a la fira.

La regidora de Promoció Econòmica de Berga, Roser Rifà, argumenta que el sector «ha decidit no ser-hi ateses les mesures i protocols que han d'aplicar per la pandèmia. Hem acordat amb ells que replantejarem conjuntament com ha de ser el seu espai expositiu de cara a la propera edició de la mostra, tenint en compte que el sector afronta nous reptes i la nostra voluntat com a ajuntament és que puguin treure el màxim de profit de la Fira de Maig».

En aquesta edició tampoc no es farà la tradicional trobada de cotxes d'època.

Una altra absència seran les demostracions esportives que omplien de música i coreografies l'escenari central de la Fira de Maig. Aquest cap de setmana no hi haurà exhibicions al Vall però sí que es podran veure online. A les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga i dels clubs i centres esportius de la ciutat es penjaran vídeos d'exhibicions que s'han gravat per fer-ne promoció.

La fira sí que es complementarà amb activitats culturals. Cal destacar les actuacions musicals que s'han programat tant per a dissabte com per a diumenge. Hi haurà concert tribut a El Último de la Fila, amb Querencia Animal; actuarà Marc River; i també l'Ombra dels Beatles.

Programa d'actes de la Fira de Maig 2021

10 h Obertura de la Fira amb parades de productes locals i molt més Passeig de la Indústria.Tot el dia Vídeos promocionals de centres i clubs esportius @ajuntamentberga.11 h Storytime: Gina Ginger's Birthday Party, a càrrec de Kids & Us Berga Zona Musical.11 h Jocs tradicionals al carrer, amb la Cia. de Jocs l'Anònima Passeig de la Indústria.12.30 h Concert amb Marc River Zona Musical.17 h Jocs tradicionals al carrer, amb la Cia. de Jocs l'Anònima Passeig de la Indústria.17.30 h Concert de tribut a El Último de la Fila, amb Querencia Animal Zona Musical.18 h Una volta amb els nans, a càrrec de La Bauma dels Encantats Passeig de la Indústria.10 h Obertura de la Fira amb parades de productes locals i molt més Passeig de la Indústria.Tot el dia Vídeos promocionals de centres i clubs esportius@ajuntamentberga.10-13 h Compra als comerços locals i guanya una panera de productes locals Comerços locals.11 h Jocs tradicionals al carrer, amb la Cia. de Jocs l'Anònima Passeig de la Indústria.12.30 h Concert amb L'Ombra dels Beatles Zona Musical.17 h Jocs tradicionals al carrer, amb la Cia. de Jocs l'Anònima Passeig de la Indústria.17 h Showcooking amb productes ecològics i de proximitat. Anirà a càrrec de Romà Revelles i Carme Clotet del Niu Nou, restaurant slow food de Bagà.Xerrada sobre el seu valor nutricional, a càrrec d'Eva Núñez del Centre Nutrició Saó de Berga.Zona Musical18.30 h Entrega de la panera de productes locals Zona MusicalDurant tota la fira hi haurà atraccions a la Plaça Cim d'EstelaDia del nen: 8 i 9 de maig. Preu únic d'1 € el viatge presentant la butlleta que trobareu als comerços locals.