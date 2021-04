FGC inicia les obres del nou aparcament del Tren del Ciment

L'estació del Tren del Ciment de la Pobla de Lillet està més a prop de disposar d'un nou aparcament i accessos. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquesta setmana les obres que consisteixen en construir una nova zona d'estacionament amb 88 places de capacitat -20 més que l'actual- a la mateixa banda d'on hi ha l'estació, una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i un nou accés des de la carretera B-402. La durada dels treballs serà de cinc mesos, amb una inversió de 421.000 euros.

D'aquesta manera, el nou emplaçament de l'aparcament evitarà que els viatgers hagin de travessar la carretera, ja que l'actual pàrquing es troba just a l'altre costat de la B-402. A dia d'avui, per realitzar el trajecte de l'aparcament fins a l'estació, hi ha hi ha un itinerari de vianants senyalitzat que permet travessar la carretera.

El nou aparcament es construirà en un terreny cedit per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet a la plana de la Sínia d'en Mateuet, amb una superfície de 3.600 metres quadrats. El terreny té una diferència de cota de 2 metres respecte a l'estació, que s'aprofitarà per habilitar la rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. Hi haurà espai per a 82 cotxes i 6 autobusos i es facilitarà el trànsit de persones.

El projecte incorpora, a més, un nou carril de gir per als moviments des de l'aparcament en sentit La Pobla de Lillet, recollint d'aquesta manera una petició de l'Ajuntament berguedà. La solució adoptada és un nou vial perimetral en doble sentit amb un enllaç a la B-402 en forma de «T» que permetrà l'accés i la sortida en ambdós sentits.

El Tren del Ciment es va posar en servei ara fa aproximadament un mes amb una altra novetat important pels viatgers: la venda anticipada de bitllets. A través del web trendelciment.cat, les persones usuàries poden realitzar la compra prèvia en línia de la seva visita i viatge.

Amb aquesta iniciativa, Ferrocarrils de la Generalitat considera que és millorar el servei i l'experiència de les persones usuàries facilitant i convertint en més segures les compres i l'accés a les instal·lacions.