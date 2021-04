«La fira aposta per l'economia local i tindrem diversos productors km 0»

Berga celebra demà i diumenge la Fira de Maig. Al passeig de la Indústria hi haurà una norantena d'estands i expositors d'empreses i entitats, a més d'una quinzena d'atraccions. Tot i la situació de covid, Berga aposta per la seva fira multisectorial.

La voluntat de l'Ajuntament és anar recuperant la normalitat i celebrar esdeveniments?

Des que vam acabar el confinament més estricte, l'equip de govern de Berga hem treballat per tornar a celebrar tots els esdeveniments que sigui possible, amb les mesures pertinents i adaptant-nos a la situació. Això implica més esforç, més temps, més planificació, més hores, més incertesa, i també més despesa... però creiem que val la pena. Des de l'àrea de promoció econòmica, ja vam celebrar la Fira de Santa Tecla el setembre del 2020 i vam demostrar que si la situació sanitària ens ho permet, es poden fer esdeveniments bastant similars als que fèiem abans de la covid però amb tota la seguretat del món i respectant les mesures sanitàries. Si comptem amb bones condicions de contenció de la pandèmia i les mesures són prou laxes, tirem endavant tot l'engranatge perquè aquell esdeveniment pugui celebrar-se.

La Fira de Maig d'enguany se centra en el producte km 0. De quina manera es promocionaran els productes de proximitat?

Des de l'Ajuntament de Berga fa temps que treballem perquè les fires siguin un espai en què la ciutadania i els productors puguin acostar-se i establir relacions. La crisi de la covid ens ha posat de manifest un canvi en el patró de consum i que s'aposta més pel producte local i el consum de proximitat. Per això vam creure oportú potenciar més aquest aspecte i que passés a ser el leitmotiv per la primera Fira de Maig que celebrem en pandèmia (l'any passat es va haver de suspendre).

Centrem la fira a la promoció de l'economia local i per això vam fer una crida a la presència de productors km. 0 i en tindrem uns quants. A part, seguirem treballant perquè cada vegada hi siguin més presents, i per posar en valor tots els beneficis a nivell social, econòmic, mediambiental i territorial que de l'aposta pel km. 0.

Al llarg de la fira hi haurà missatges amb conceptes relacionats amb el quilòmetre zero: proximitat, vida, consciència, qualitat... A més, tindrem una demostració de cuina amb productes ecològics i de proximitat, i una xerrada sobre el valor nutricional dels ingredients de la recepta.

C

om s'estructurarà la fira tenint en compte que s'ha de complir la normativa covid?

Per raons d'estructura i seguretat no tindrem la clàssica zona espai expositiva. Aquest any desapareix per cedir espai a les entitats, empreses, firaires i altres parades que tindrem a la fira. És un canvi que ens permetrà guanyar espais diàfans i evitar files de parades que ens dificultarien complir les mesures de seguretat vigents.

Aquest any, no hi ha seran presents els concessionaris. Tampoc es faran les exhibicions esportives (més informació a la pàgina 4).

Serà una fira molt més lineal, que comptarà amb quatre accessos senyalitzats i on es facilitarà gel hidroalcohòlic a tothom qui vulgui accedir al recinte. També es recordaran les mesures de seguretat (distància social, ús de mascareta). Les entrades al recinte firal estaran ubicades a la Plaça Viladomat, l'ambulatori, l'Avinguda del Canal i el carrer Lluís Millet.

Serà el primer cap de setmana de desconfinament comarcal i mobilitat lliure per tot Catalunya. La fa patir que s'acumuli massa gent al recinte firal del Passeig de la Indústria?

No és una qüestió que ens preocupi ja que abans de saber que hi hauria lliure circulació ja havíem previst comptar amb un control d'accés i seguretat per part d'una empresa privada, a més de comptar amb Protecció Civil, replicant així l'experiència anterior a la Fira de Santa Tecla de 2020.

Tenim clar que si en un moment donat s'observa un excés de gent al recinte firal, tancarem temporalment els accessos fins que baixi aquesta afluència. Tenim la sort que a Berga disposem d'un Passeig de la Indústria que és molt ampli i llarg, i ens permet tenir una circulació de persones fluïda.

La predisposició per tenir presència a la fira ha estat bona o s'han trobat amb reticències per la situació que vivim?

Els marxants anhelen participar a fires, hem tingut molt bona acollida. Cal tenir en compte que hi ha molta gent que viu de les fires, i hi ha hagut una tendència clara de molts municipis a cancel·lar esdeveniments. Per això a Berga hem intentat fer tot el que està a les nostres mans per seguir fent fires; i hem tingut una bona acollida, estem satisfetes amb la rebuda.

Les entitats també han rebut positivament la proposta, tot i que no totes estan tenint l'activitat habitual i hi ha qui haurà optat per no venir enguany.

La Fira de Maig d'aquest any té un pressupost de 32.500 euros. És una xifra similar als altres anys?

És una xifra de despesa similar a la dels altres anys, però amb l'afegit que comporta estar immersos en una situació de pandèmia. Tots els actes que fem des de l'Ajuntament tenen un cost extra que cal tenir en compte, a més de tot l'esforç humà de l'equip tècnic que hi ha al darrere que vetlla pel compliment de totes les mesures de seguretat i procura que l'esdeveniment transcorri amb la màxima normalitat.

Com a regidora què n'espera d'aquest cap de setmana de fira?

La Fira de Maig de Berga és una de les més emblemàtiques i antigues de la capital berguedana, i per això espero que aquest cap de setmana la gent vingui a gaudir-ne. Hi haurà productes de tota mena, artesania local, productes d'alimentació, empreses i entitats del territori, i propostes culturals. Animo la gent que surti de casa sense por: la fira serà un espai molt i molt segur. I espero que faci sol i bon temps.