La Cambra i l'Agència es conjuren per dinamitzar els polígons del Berguedà

La Cambra del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament han presentat aquest divendres a Gironella un pla d'acció –elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)– per impulsar els polígons industrials de la comarca i fer-los més competitius. L'acte va comptar amb la presència de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca.

Una de les principals conclusions que es desprenen d'aquest pla és que el Berguedà pot esdevenir un destí d'inversió d'activitat econòmica i pot assolir nivells destacats de competitivitat si hi ha sintonia entre administracions i empreses, de manera que siguin capaços de formar una única veu en el moment de transmetre els actius estratègics i trets diferencials de la comarca.

El president de l'Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, va demanar a la Cambra de Comerç de Barcelona que es concebi la comarca «com un territori atractiu per portar a terme la reconversió econòmica, tecnològica i industrial», i assegura que «tots els agents socioeconòmics de la comarca estem preparats i motivats». En aquesta línia, Vall considera que ja no val l'excusa de «no haver fet els deures». Mentrestant, el president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix, va recordar que és la comarca de la província que queda més lluny de Barcelona, i, en aquest sentit, va reclamar una «discriminació positiva» cap al territori.

Per la seva banda, Mònica Roca, presidenta de la cambra de Comerç, va dir que el Berguedà «ha d'esdevenir una comarca atractiva i dinàmica, i ha de ser un pol d'atracció per a projectes que aportin valor afegit a l'economia». A més, va afirmar que «volem que tots els territoris siguin molt dinàmics i, per això, hem de dinamitzar l'economia. Si no, no és viable, va sentenciar».

El Pla d'Acció per a la Captació i la Dinamització d'Activitat Econòmica dels PAE del Berguedà 2020-2022 proposa diverses accions per rellançar el sector. Algunes d'aquestes són actualitzar la informació de sòl i sostre disponible, impulsar l'associacionisme en els polígons de la comarca amb més representativitat, atraure i retenir talent, promoure iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i implementació d'energies renovables, i crear una marca que posicioni el Berguedà com el bressol de la revolució industrial. En aquest sentit, es recomana crear una xarxa d'ambaixadors i ambaixadores que donin a conèixer el territori i participar en esdeveniments i xarxes nacionals i internacionals per captar activitat, entre altres mesures.

La històrica fuga de talent, la manca d'oferta de sòl industrial ajustada a demanda existent i l'insuficient estat de conservació dels PAE són algunes de les principals debilitats de la comarca. En canvi, té fortaleses com la consolidació econòmica als PAE, la seva xarxa viària, la qualitat de vida i el caràcter incipient de projectes sobre sostenibilitat i eficiència energètica.

El pla identifica 17 polígons d'activitat econòmica (PAE) distribuïts en 8 municipis . Els principals que a hores d'ara estan operatius, però, són a Berga i Puig-reig. D'altra banda, s'han identificat 60 empreses industrials tractores ubicades al Berguedà de sectors com l'alimentació i el carni, el tèxtil, la maquinària i els béns d'equipament, i l'enginyeria i l'obra civil. Són companyies innovadores però també poc internacionalitzades, i amb escàs reconeixement del seu territori, segons indica l'estudi portat a terme per la UPIC.