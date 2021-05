Berga recupera una Fira de Maig descafeïnada per la pandèmia i la pluja

Després de la cancel·lació de la passada edició, la capital del Berguedà ha recuperat enguany la celebració de la tradicional Fira de Maig, una de les més importants de la ciutat que també és una mostra de referència per al conjunt del Berguedà i les comarques veïnes. Tot i que, sobretot avui, el Passeig de la Indústria on es desenvolupa la fira ha tingut bona afluència de visitants, no n'hi ha hagut tanta com en les darreres edicions, situació segurament motivada pel mal temps que hi va haver dissabte i també per la situació sanitària.

El certamen, enguany centrat en els productes de km 0, ha tingut un total de 91 estands, però no hi ha hagut els expositors de cotxes ni les exhibicions esportives tradicionals, que s'han fet a través de les xarxes socials. Tot i això s'hi han pogut veure parades de tota mena: alimentació, roba, productes d'artesania, d'entitats locals, entre altres. Tot i les baixes dels cotxes i de les exhibicions esportives, si que els visitants han pogut gaudir de les atraccions, dels jocs infantils i també de diferents concerts celebrats entre els dos dies.