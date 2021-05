Una esllavissada manté tallada tot dissabte la C-26 entre Berga i Vilada

Una esllavissada de pedres, arbustos i fang va obligar ahir de bon matí a tallar la circulació per la carretera C-26, entre Berga i Vilada, en els dos sentits de la marxa. Els equips de manteniment viari van estar treballant durant tot el dia en les taques de retirada del material i neteja de la calçada, i ahir al vespre es preveia donar pas alternatiu amb semàfors a l'espera d'una nova inspecció aquest matí per determinar si cal fer més actuacions.

El despreniment es va produir pels vols de les 9 del matí, en un tram de la C-26 al terme de Cercs. En concret, entre els punts quilomètrics 150 i 150,5, entre l'enllaç amb la C-16 i el pont que travessa l'embassament de la Baells, a una 6 quilòmetres de Vilada. Precisament, l'alcalde de la població, Quim Espelt, explicava que fa temps en aquest punt ja hi havia hagut esllavissades, que ahir s'haurien repetit després de la pluja que havia estat caient a la zona en les hores prèvies.

L'esllavissada va complicar la circulació a la zona, tenint en compte que va obligar a desviar el trànsit per vies alternatives. La més factible és la BV-40 23 que va cap a la Nou i enllaça amb la C-16, si bé durant una estona al matí també es va veure afectada per un accident. I és que, «és molt estreta i a vegades hi ha problemes quan es creuen dos vehicles», explicava Espelt. Altres possibles opcions, cap Sant Jaume de Frontanyà o cap a Santa Maria de Merlès, per Borredà, feien molt més llarg el trajecte.

La regulació amb semàfors havia de permetre des d'ahir a la nit el pas alternatiu per la C-26, si bé es tracta d'una mesura provisional, fins que tècnics especialistes amb talussos no inspeccionin la zona aquest matí, apuntava Espelt. En aquest sentit, no descartava la possibilitat que avui es torni a tallar per complet la carretera mentre s'analitza el terreny, tenint en compte que, segons els tècnics, el terreny encara no és prou estable i s'haurà de veure com s'hi actua, afegia l'alcalde. Anit es preveia mantenir personal de vigilància a la zona per poder actuar davant de qualsevol incidència.