La circulació per la C-26 de Berga a Vilada es podria restablir entre avui i demà

La circulació pel tram de la carretera C-26 entre Berga i Vilada on dissabte hi va haver una esllavissada, i on ara es dona pas alternatiu, podria restablir la normalitat entre avui i demà. Així ho haurien indicat els tècnics que han estat supervisant la zona, que les properes hores preveuen acabar d'estabilitzar el terreny per assegurar que no hi hagi possibles nous despreniments i, d'aquesta manera, poder obrir el trànsit en tots dos sentits, segons explicava ahir a aquest diari l'alcalde de Vilada, Quim Espelt.

L'esllavissada que hi va haver dissabte al matí en un punt situat entre l'enllaç amb la C-16 i el pont que travessa l'embassament de la Baells va obligar a tallar el trànsit, en els dos sentits de la marxa, entre Berga i Vilada fins ben entrat el vespre. Abans, els serveis de manteniment van netejar la calçada per mirar de deixar-la en unes mínimes condicions i poder obrir la via al trànsit en un sol carril, per la banda més allunyada del talús afectat. Això va obligar a donar pas alternatiu, regulat amb semàfors, que es mantindrà fins que no es faci la intervenció definitiva, que es preveu completar entre avui i demà.

Segons Espelt, el principal risc el provoca una roca que no va arribar a caure, i és aquí on se centraran els treballs les properes hores, ja sigui traient-la o assegurant que no pugui cedir. Abans, però, s'ha volgut deixar reposar el terreny, que ahir encara estava enfangat per la pluja.

L'alcalde de Vilada, Quim Espelt, admet la necessitat de poder restablir aviat la circulació, si bé diu que el pas alternatiu que s'ha donat ha permès estalviar complicacions en un cap de setmana en el qual el poble era ple de visitants de segona residència.