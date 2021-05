La Fira de Maig de Berga reneix malgrat la pluja i la situació sanitària

Després de la cancel·lació de l'edició passada, la capital del Berguedà ha recuperat enguany la celebració de la tradicional Fira de Maig, una de les més importants de la ciutat i una mostra de referència per al conjunt del Berguedà i les comarques veïnes. Tot i que la pluja que va caure dissabte a Berga i la situació sanitària derivada de la covid-19 han influït en l'afluència del mercat, l'organització i els paradistes fan una valoració positiva del desenvolupament de la fira.

El passeig de la Indústria va acollir un total de 91 parades d'empreses, entitats, alimentació, artesania i jardineria durant el cap de setmana, en una edició que enguany ha volgut posar el focus en els productes de km 0. Tot i això, més enllà de les parades, enguany no hi ha hagut els expositors de cotxes ni les exhibicions esportives tradicionals, que s'han fet a través de les xarxes socials. Sense els tradicionals estands de cotxes nous i vehicles d'ocasió i les exhibicions esportives en directe, l'alternativa a les parades va ser en les atraccions infantils –un total de 16 situades a la plaça Cim de l'Estela–, l'espai de jocs infantils tradicionals i també la celebració de diferents concerts durant el cap de setmana, activitats que van tenir un bon seguiment. Tampoc hi va ser l'espai expositiu on en les últimes edicions es centrava tot allò relacionat amb la temàtica que té la mostra berguedana cada any.

El dissabte, que sol ser el millor dia del cap de setmana, va estar marcat per la pluja que va caure a Berga, especialment el matí. En tractar-se del primer cap de setmana sense confinament comarcal, les expectatives eren de rebre una important afluència de gent de fora de la comarca, però les previsions meteorològiques van diluir l'efecte desconfinament. Ahir, amb sol durant bona part del dia, ja es van notar més les ganes de la gent de sortir de casa i participar en aquesta tradicional fira berguedana. Malgrat això, els paradistes consultats per Regió7 van assegurar que no hi va haver tanta afluència de persones de fora de la comarca com es podria haver pensat en un principi.

Malgrat que no ha estat l'edició amb més activitat, els participants es mostren satisfets de com s'ha desenvolupat, tenint en compte que es ve de molts mesos de pràcticament inactivitat pel que fa a fires i mercats i que tot apunta que es pot començar a reprendre la normalitat d'abans de la pandèmia.

A causa de la situació sanitària, la imatge de la Fira de Maig no va ser com la de les edicions anteriors. Agents de Protecció Civil es van encarregar de portar un control dels accessos al recinte, oferint gel hidroalcohòlic a tots els visitants i encarregant-se que a l'interior no es produïssin aglomeracions de persones, especialment durant les actuacions musicals.

Pel que fa als concerts, durant els dos dies de la fira hi van actuar Querencia Animal, fent un concert tribut a El Último de la Fila, Marc River i també l'Ombra dels Beatles. Per altra banda, a l'espai de jocs infantils, ahir es va poder veure persones de totes les edats jugant junts a diferents jocs tradicionals, que van estar dinamitzats per la companyia de jocs l'Anònima, tot i que dissabte es va suspendre a causa de la pluja.

A més, seguint amb l'eix temàtic de la fira del km 0, la mostra va donar el tret final amb una demostració de cuina amb productes ecològics i de proximitat que van impartir Romà Revelles i Carme Clotet, cuiners del restaurant slow food Niu Nou de Bagà, i una xerrada sobre el valor nutricional a càrrec d'Eva Núñez, del Centre Nutrició Saó de Berga.

Per donar suport al comerç local, també es va sortejar una panera de productes locals entre totes les persones que van comprar en un dels comerços de Berga, que es va entregar en finalitzar una Fira de Maig que ha donat un tastet de normalitat a la població del Berguedà.