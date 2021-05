«A part de les vendes que poguéssim fer, teníem ganes de veure a la gent»

«Després d'aquests mesos complicats, és una alegria poder participar a la fira. A part de les vendes que poguéssim fer, teníem moltes ganes de tornar-nos a trobar amb la gent», va explicar Jordi Cabanas, responsable de la Masia Fontirons de l'Espunyola i paradista de la Fira de Maig de Berga. Pel que fa a l'ambient, Cabanas, que ja fa uns 9 o 10 anys que participa a la mostra berguedana, va assegurar que la pluja va afectar l'afluència de gent, però que, tenint en compte les circumstàncies, «tot ha anat prou bé».

Carme Cubillas és veïna de Berga des de fa 40 anys i, per tant, coneix la Fira de Maig perfectament. En aquest sentit, la berguedana va assegurar que l'edició d'enguany «no s'assembla gaire a la Fira de Maig normal. Fa anys hi havia fires en les quals pràcticament no es podia passar pel passeig. Havies de fer com si estiguessis a la plaça de Sant Pere en plena Patum». «Espero amb candeletes que torni la normalitat d'abans, perquè això és anormalitat total», va lamentar Cubillas.

«El primer dia ens va ploure, però, tot i això, a nosaltres ens va anar molt bé perquè, en ser el Dia de la Mare, la gent va anar una mica a última hora per decidir què comprar, i mira, es van comprar moltes flors», explica Yaiza Penís, encarregada d'una parada de flors a la Fira de Maig. La venedora va destacar el bon ambient que s'ha viscut a la mostra i les ganes de sortir i comprar que té la gent després de tants mesos de confinament.

David Olaria és un artesà del pa que viatja per Catalunya i Espanya fent pa de diferents sabors, amb llenya i al moment, i és el primer cop que participa a la Fira de Maig de Berga. «Per a nosaltres, després d'estar més d'un any parats, el fet que es comenci a moure la cosa i que es comenci a reprendre la normalitat ens anima molt de cara al futur», va assegurar Olaria, que va destacar que, tot i la pluja de dissabte, encara hi va haver una bona afluència de gent.

«Promocionar el km 0 és molt important. Molta gent no és conscient del cost que té un producte de proximitat, com per exemple el nostre producte tèxtil. Quan comprem un producte hem de ser conscients que hi ha un treballador darrere», va explicar el paradista Pere Palau sobre la promoció dels productes de proximitat que va fer la Fira de Maig de Berga. Palau va assegurar que, tot i que les expectatives no eren bones, «hem vingut perquè teníem moltes ganes d'estar entre la gent un altre cop».

«Es nota que la gent té moltes ganes de sortir i de tornar a reprendre una mica la rutina que teníem abans que la covid ens ho trastoqués tot», va apuntar el fuster de Capellades Ramon Vergés. L'artesà va destacar el bon ambient de la fira malgrat les previsions de pluja, tot i que en el seu cas no van anar acompanyades de bones vendes. Tot i això, Vergés, que s'estrenava a la Fira de Maig, va assegurar que «segur que repetiré a la Fira de Maig i espero que en altres mostres, com la de Santa Tecla.