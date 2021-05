Salut inicia el cribratge amb automostra nasal a Berga amb una resposta fluixa

Salut ha fet aquest matí a Berga la primera jornada de cribratges amb automostra que organitza a través dels professionals dels Centres d'Atenció Primària. Les proves es fan al segon pis de l'hotel d'entitats mentre que al primer pis i amb un accés diferenciat també es porta a terme la campanya de vacunació.

En total s'han fet només 29 automostres en una arrancada fluixa de la campanya que es mantindrà oberta fins a nou avís tots els dilluns i divendres als matins d'11:30 a 14:30h i els dimecres de 15 a 18h. La campanya s'adreça a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques, que no hagin passat la COVID-19 en els darrers 3 mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Els resultats es coneixen en 24/72 hores a través de la Meva Salut.

Les persones que avui han participat al cribratge recullen l'estoig d'autopresa. Un gestor COVID registra les dades dels participants per fer-ne el seguiment. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. El kit per a l'autopresa conté una bossa amb tancament hermètic "zip", un escovilló, un tub on s'haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes.

La campanya es fa a 7 àrees bàsiques de la Regió Sanitària Catalunya Central. Divendres es va posar en marxa a Artés i demà ho faran a Manresa al CAP de la Sagrada Família (Manresa 4) i al de les Bases de Manresa (Manresa 3). A Anoia, també comença demà a Santa Margarida de Montbui. I dimecres arranca Torelló (Osona) i Solsona (Solsonès).