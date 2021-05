Berga reemplaça els actes multitudinaris de la Patum amb concerts, exposicions i xerrades

Berga substituirà els actes multitudinaris de la Patum amb concerts, exposicions i xerrades. El consistori, que ja va acordar al febrer la supressió de la festa, ha previst una programació alternativa que arrencarà el 15 de maig i es perllongarà fins al 18 de juny. "Malgrat que no es pot fer la Patum com a tal, volem mantenir la part més sentimental i emotiva de la festa", ha justificat la regidora de Patum, Roser Valverde. Preventivament, però, la junta local de seguretat de Berga ha acordat mantenir els mateixos efectius policials en els dies que s'haurien de celebrar els actes més multitudinaris.

La festa mantindrà els concerts de la Patum de la Banda de l'Escola de Música, el de la Cobla Berga Jove, i el Memorial Ricard Cuadra. També la missa major del dijous de Patum. No obstant això, l'Ajuntament ha volgut programar actes paral·lels per reemplaçar els actes més multitudinaris, com són les passades, la Patum de lluïment o la Patum completa.

Entre les novetats hi haurà tres concerts, limitats a 300 persones i pels que caldrà reserva prèvia. Actuarà la Jazz Womam, Joan Miquel Oliver, i Xavi Sarrià. També hi haurà una xerrada dedicada als 400 anys de les comparses del Tabal els Àngels, la Guita grossa i als vestidors de Plens i Maces; i una jornada professional de projectes de cultura popular infantil.

Les exposicions completaran l'agenda de 2021 de Corpus a Berga. La mostra de la comparseria de la Patum, al convent de Sant Francesc, serrà gratuïta els dies de la festa. A més, s'ampliarà amb un recorregut sobre els inicis i el paper com a nexe integrador de la Patum infantil; i una mostra sobre la Patum de la llar. També hi haurà mostres sobre fotografies de salts de Patum; i una de cartells i programes de la festa.



Mateixa presència policial



Des de l'Ajuntament, el primer tinent d'alcalde, Ivan Sànchez, ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de la ciutadana durant els dies de festa. Amb l'objectiu d'evitar un augment dels contagis, des de la junta de seguretat local han acordat que els efectius policials que es destinaran els dies forts, tant de Mossos com de Policia Local, seran els mateixos que en les edicions passades tot i no celebrar-se els actes més multitudinaris.



El pressupost



Berga destinarà a aquesta edició de la Patum prop de 60.000 euros, una xifra molt inferior a la partida inicialment prevista de 330.000. Del restant, el consistori ha acordat destinar 97.000 a la Residència Sant Bernabé per eixugar el dèficit que té. Pel que fa a la partida que encara queda, des de l'Ajuntament estan encara estudiant si es pot "aprofitar la situació" per destinar aquests diners a millorar la indumentària d'algunes comparses com fa anys que reclamen.