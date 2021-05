Berga aprofitarà la suspensió de la Patum per donar-li un toc cultural

Berga ha dissenyat una programació alternativa a la Patum en la qual destaquen les activitats de vessant cultural com concerts, espectacles i exposicions. El consistori va suspendre la festa per segon any consecutiu el passat mes de febrer a causa de la pandèmia de la covid-19. En aquesta ocasió, però, ha optat per dotar de caràcter festiu la setmana de Corpus i les jornades prèvies.

A part dels salts a la Plaça Sant Pere, tampoc hi haurà la fira i les atraccions infantils del Passeig de la Indústria. Precisament, aquesta circumstància contrasta amb la fira de Maig que es va celebrar el passat cap de setmana en el mateix indret de la ciutat. En canvi, sí que es mantindrà la missa de Corpus i els concerts de cobla.

En la presentació dels actes de Corpus alternatius, la regidora de Patum de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha destacat que «volem transmetre el missatge que la nostra voluntat és treure aquesta part més emocional i sentimental de la festa, i posar de relleu el contingut tradicional i cultural».

D'altra banda, Valverde ha assegurat que s'estan planificant altres propostes d'activitats per realitzar «de manera comunitària amb els veïns i veïnes». També ha assenyalat que s'està treballant en una campanya audiovisual per reforçar el sentiment patumaire tot i que «no visquem la patum com la coneixem».

L'Ajuntament de Berga destinarà a aquesta edició de la Patum prop de 60.000 euros, una xifra molt inferior a la partida inicialment prevista de 330.000. Uns 97.000 euros són els que s'han destinat a la residència Sant Bernabé, i pel que fa a la partida restant, des del consistori encara s'està estudiant si es pot aprofitar la situació per destinar aquests diners a millorar la indumentària d'algunes comparses.

Entre les propostes culturals, hi haurà tres concerts orientats als joves, limitats a 300 persones i pels que caldrà reserva prèvia. Actuarà la Jazz Womam, Joan Miquel Oliver, i Xavi Sarrià. També hi haurà una xerrada dedicada als 400 anys de les comparses del Tabal els Àngels, la Guita grossa i als vestidors de Plens i Maces; i una jornada professional de projectes de cultura popular infantil.

D'altra banda, les exposicions completaran l'agenda de 2021 de Corpus a Berga. La mostra de la comparseria de la Patum, al convent de Sant Francesc, serrà gratuïta els dies de la festa. A més, s'ampliarà amb un recorregut sobre els inicis i el paper com a nexe integrador de la Patum infantil; i una mostra sobre la Patum de la llar. També hi haurà mostres sobre fotografies de salts de Patum; i una de cartells i programes de la festa.