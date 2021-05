Berga i l'Agència contracten 12 persones per millorar el barri vell de la ciutat

L'Ajuntament de Berga i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han donat feina a unes 12 persones en el marc del programa «Treball als barris», amb l'objectiu de que contribueixin a realitzar actuacions de millorar en el barri vell de Berga i a dinamitzar-lo. A més, el consistori berguedà i l'entitat destaquen que amb aquesta acció «s'afavoreix l'ocupació al municipi».

Segons Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, «el millor subsidi per les persones és una feina digne». A més, Vall ha posat en valor que «la tasca que portaran a terme les persones que s'incorporen seran una bona injecció per a la ciutat de Berga. Les feines, per petites que siguin, ajuden a posar al dia i millorar l'espai i les dinàmiques de la ciutat», ha afirmat el president de l'entitat.

Mentrestant, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha volgut recalcar el suport que significa per una brigada municipal mancada d'efectius. «És molt curta, des de la crisi va anar perdent efectius, i és una tendència que esperem revertir amb les properes convocatòries», ha explicat Serra.Aquestes places van dirigides a persones que es trobin en situació d'atur, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya, que no cobrin la prestació per desocupació. Les persones que podien optar a aquestes places havien de ser residents al Nucli Antic de Berga, tret de la plaça de tècnic dinamitzador.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DONO) i l'Ajuntament de Berga, com ja ha passat en anteriors convocatòries, encomana la gestió de les accions del projecte a l'Agència de Desenvolupament. La subvenció és gairebé d'uns 200.000 euros.