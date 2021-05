L'Ajuntament de Berga prorroga el conveni amb Sumar per la residència sense l'aprovació del patronat

El govern de Berga ha allargat el conveni amb Sumar fins el proper 31 de maig sense portar-ho a aprovació abans al patronat de la residència Sant Bernabé. A més d'aquesta circumstància, es produeix l'anomalia que inicialment el conveni ja contemplava l'acord per quatre mesos -de l'1 de febrer al 31 de maig-. Com a mínim, això és el que van exposar des del mateix consistori en l'anunci del conveni.

El regidor del PSC, Abel García, ha recriminat a l'alcalde accidental i actualment president del patronat, Ivan Sànchez, que hagi aprovat la mesura sense informar-ne els membres de l'òrgan i els regidors del mateix consistori. "No s'ha fet un escrit ni un correu electrònic. Si no se'ns té respecte als membres de la corporació i al patronat quin respecte es te a la ciutadania?, ha lamentat García.

En el torn de resposta, Sànchez ha donat la raó a l'edil socialista, i ha atribuit la decisió a que "els patrons no podien tenir tots els expedients complerts". A més, el batlle circmstancial ha demanat disculpes als membres de l'òrgan i ha afegit que "intentarem que això no torni a passar". Acte seguit, en to de reconciliació, Abel García ha expressat el suport a Sànchez. "Confio en tu i sé que no tornarà a passar.

En el document al qual ha tingut accés Regió7, inicialment es reconeix que l'adopció de l'acord és competència del patronat, però a continuació justifica la resolució unilateral "davant de la urgència i donat que aquest conveni és vigent fins a 30 d'abril de 2021 i no hi ha hagut la possibilitat de convocar abans el patronat"