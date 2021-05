El govern de Berga s'allibera de pagar factures per valor de 350.000 euros

El govern de la CUP i ERC ha suprimit factures amb proveïdors -que van des de l'any 2008 fins al 2019- per un valor total exacte de 344.000 euros en considerar que el seu pagament no està justificat i que aquests últims tampoc han demanat cobrar-les. Aquesta mesura ha de reduir el termini mitjà de pagament del consistori i podria facilitar una futura compra d'accions de l'empresa Sumar per a la gestió de la residència.

La proposta ha estat aprovada en el ple ordinari d'aquest mes de maig amb els vots a favor de la CUP i ERC, l'abstenció de Junts i el vot contrari del PSC. Segons el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Berga, Marià Miró, això permetrà «assolir una imatge fidel» de la comptabilitat del consistori.

En aquest sentit, Miró ha recordat que l'actual termini mig de pagament del consistori -comptant aquestes factures- és d'uns 270 dies, però a la pràctica ja està pagant factures de finals del desembre de 2020 - el que suposaria un termini d'uns 130 dies aproximadament-.

Tal com ha assegurat el mateix edil, aquest aspecte podria ser clau per tal que l'Ajuntament pugui entrar com accionista a l'empresa Sumar, i deixar definitivament en mans de l'entitat pública la gestió de la residència Sant Bernabé. «Si les xifres de període mig de pagament son mes bones, ens pot ajudar», ha declarat Miró.

D'altra banda, el regidor ha explicat que els proveïdors podran presentar al·legacions si consideren que «els deutes són reals». Ara bé, la mesura ha comptat amb un informe desfavorable de l'àrea de tresoreria. En relació a aquesta qüestió, Miró diu que «s'han expressat ens uns termes més jurídics. Prefereixo no entrar a valorar aquests tecnicismes», afirma l'edil.

Dubtes legals de l'oposició

Les forces opositores han recorregut a l'informe desfavorable de tresoreria per qüestionar la proposta. D'una banda, el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, considera que «no és la millor opció per reduir el període de pagament», i ha defensat que «s'hauria de tenir la liquiditat suficient per fer front a les factures quan toca». Mentrestant, el regidor del PSC, Abel García, ha opina que «les decisions que hem de prendre han de tenir el fonament jurídic i procedimental. «En aquesta hi han les suficients objeccions», diu en referència a l'informe de tresoreria.