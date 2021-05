El Let's Clean Up Europe se celebrarà amb cinc accions de neteja al Berguedà

El Berguedà participarà en les jornades del Let's Clean Europe que es porten a terme arreu d'Europa durant aquest cap de setmana. En total, s'han organitzat cinc accions de neteja en diversos punts i municipis de la comarca.

Una de les més destacades és la que es desenvoluparà diumenge a la Via Verda del Llobregat, entre l'aparcament de cal Rosal (Olvan), el pont de Pedret i Cercs. Està organitzada pel Consell Comarcal.

L'àrea s'ha dividit en tres zones d'actuació per recollir-hi deixalles. Hi participaran voluntaris a títol individual i d'associacions o empreses, serveis tècnics de l'administració i col·laboradors. Els participants disposaran de bosses diferenciades per a cada fracció de residus que hauran d'anar omplint.

Quan s'acabi la sessió de neteja, un vehicle de l'organització recorrerà la Via Verda per recollir els sacs plens de deixalles i els portarà el punt de finalització. Allà es comptaran i pesaran. Posteriorment, el servei de recollida de residus els retirarà i gestionarà.

El punt de trobada és l'aparcament de la Via Verda a Cal Rosal d'Olvan. Personal del Consell Comarcal disposarà un punt d'informació a la zona i explicarà les directrius a seguir perquè la neteja es desenvolupi de forma organitzada. No cal inscripció prèvia. La presentació i la formalització de les inscripcions dels participants es farà de les 9:30 a les 10 hores. A aquesta hora arrancarà la jornada i conclourà a la una del migdia.

Neteja de l'estany del Serret

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga ha programat una jornada popular de neteja a l'entorn natural de l'estany del Serret per aquest dissabte a les 10 del matí.

Les persones que vulguin participar-hi hauran de personar-se, el dia i l'hora indicats anteriorment, al punt de trobada situat al carrer Serra Farriols (sense número) del Polígon Industrial de La Valldan. Es recomana portar calçat adequat, crema solar i guants.

Altres activitats

Les altres neteges previstes al Berguedà seran a Bagà, concretament a la zona dels Empedrats, a Puig-reig, i a la Font Negra. Aquesta última ha estat organitzada pels alumnes de primer d'ESO de l'Escola Vedruna de Berga, i la participació en l'activitat estarà limitada a l'alumnat d'aquest curs.