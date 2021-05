El Roseret de Cercs se celebra sense cargols

Sant Jordi de Cercs celebra aquest cap de setmana la Festa del Roseret amb actes culturals i d'oci. No hi haurà el plat estrella, la cargolada, «perquè la situació no és òptima», explica el regidor de Cultura i Festes, Jordi Ragués. La covid ja va obligar a suspendre l'edició de l'any passat, que es va substituir per una versió confinada; i aquest any la Comissió de Festes del Roseret ha optat per organitzar una versió reduïda de la festa.

Ni es cuinaran 300 quilos de cargols ni se serviran un miler de racions com era habitual, perquè ni la comissió ni l'Ajuntament ho han considerat oportú. Jordi Ragués argumenta que «no vam trobar adient cuinar i repartir cargols quan el sector de la restauració pateix moltes restriccions. Amb aquesta decisió, també ens solidaritzem amb els restauradors».

Els cargols però seguiran tenint protagonisme aquest cap de setmana de festa major. L'alternativa és cuinar els cargols a casa. És la proposta que fa l'organització i anima a tothom a participar, diumenge al migdia, del concurs d'Instagram que han preparat. Es tracta de fer cargols, penjar una foto amb el plat de cargols i etiquetar a @comissiofestesroseret. Un jurat valorarà les imatges i la millor tindrà premi.

Cursa de cargols

Els cargols vius també seran presents a la festa. Demà al migdia, a la plaça Comte de Fígols, es farà la cursa de cargols. És una activitat que cada any atrau un bon nombre de nens i nenes, i de moment ja compta amb una quinzena d'inscrits. Prèviament els més petits també podran participar al concurs de dibuix. Són dos actes que es faran demà i aniran dirigits als infants, com l'animació d'aquesta tarda a càrrec de Marc Sensada. (Vegeu horaris a sota).

Pel que fa la programació de demà, a part dels actes per als menuts, hi ha vermut amb Desenchufados, que oferiran rumba a l'aire lliure. I a la tarda, més música amb les actuacions de Laura Luceño i Dantuvi.

Tal com comenta el regidor Jordi Ragués, «tots els actes es faran a la plaça, que s'ha tancat i tindrà un punt d'entrada i un punt de sortida per controlar la capacitat». S'han col·locat una trentena de taules i unes 200 cadires i tothom haurà d'estar assegut amb grups, separació i complint totes les mesures de seguretat sanitàries.

Dels actes de diumenge al matí cal destacar la sortida dels gegants de Cercs, després d'un temps inactius. Ballaran al so de la Cobla Pirineu. I a la tarda, sessió de màgia amb Pere Rafart.