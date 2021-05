El govern de Berga allarga l'acord amb Sumar deixant al marge el patronat

L'Ajuntament de Berga ha allargat el conveni amb Sumar fins al proper 31 de maig sense abans portar-lo a aprovació al patronat de la residència Sant Bernabé.

El regidor del PSC, Abel García, recrimina a l'alcalde accidental i actualment president del patronat, Ivan Sànchez, que hagi aprovat la mesura sense informar-ne els membres de l'òrgan i els regidors del mateix consistori. «No s'ha fet un escrit ni un correu electrònic. Si no es té respecte als membres de la corporació i al patronat, quin respecte es té a la ciutadania?», lamenta García.

Per la seva banda, Sànchez ha donat la raó a l'edil socialista i ha atribuït la decisió a que «els patrons no podien tenir tots els expedients complerts». A més, el batlle circumstancial ha demanat disculpes als membres de l'òrgan i ha afegit que «intentarem que això no torni a passar». Finalment, Abel García, en to reconciliador, va expressar el suport a Sànchez. «Confio en tu i sé que no tornarà a passar».

En el document al qual ha tingut accés Regió7, primer es reconeix que l'adopció de l'acord és competència del patronat, però després justifica la resolució unilateral «davant de la urgència i donat que aquest conveni és vigent fins a 30 d'abril de 2021 i no hi ha hagut la possibilitat de convocar abans el patronat».

D'altra banda, en aquest document consta que la vigència de l'acord amb Sumar acabava el 30 d'abril passat, però això no coincideix amb el període de quatre mesos que inicialment l'Ajuntament va anunciar l'1 de febrer, quan es va fer públic el conveni. Segons van especificar fonts municipals aquell mateix dia, el conveni «tindrà una vigència de quatre mesos i es podrà prorrogar pel període que es consideri per acord entre ambdues parts».

De moment, aquest diari no ha pogut contrastar el desajust temporal amb el consistori. Això sí, en una roda de premsa sobre l'afectació de la covid-19 a Berga, l'alcalde accidental, Ivan Sànchez, va admetre que el conveni finalitzava el 31 de maig i no pas el 30 d'abril.