Avià amplia el cementeri i habilita els primers columbaris

L'Ajuntament d'Avià ha finalitzat les obres de millora del cementiri municipal, que han consistit en la creació d'un nou mòdul amb capacitat per a 20 columbaris i 20 nínxols. A més de la instal·lació d'aquest nou mòdul, també s'ha retocat i millorat la zona de jardí de l'espai funerari amb l'objectiu de transformar el cementiri en una zona verda més àmplia i agradable per als visitants que s'hi apropen.

Els 20 columbaris instal·lats al nou mòdul ja estan disponibles i aniran destinats a les famílies que vulguin dipositar-hi les urnes amb les cendres dels seus difunts. Fins aquest moment, el cementiri d'Avià no en tenia cap. L'actuació al cementiri municipal ha tingut un cost total d'uns 20.000 euros i una durada aproximada de dos mesos.

Respecte als columbaris que s'han instal·lat, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, apunta que «ja feia temps, des de la legislatura passada, que vèiem que era una cosa important per als veïns, ja que cada cop hi ha més gent que decideix incinerar-se. Per aquest motiu, és un servei que el poble ha de tenir», defensa Canal.

D'altra banda, sobre l'aspecte general que tindrà l'equipament a partir d'ara amb aquestes dues últimes actuacions, la batllessa assenyala que «l'espai ha quedat molt ben aprofitat, abans era una zona enjardinada i s'ha pogut incorporar aquest mòdul, que ha quedat ben integrat. No es nota cap canvi i el cementiri continua tenint el mateix aire d'abans. És un espai molt recollit i diàfan», afegeix Canal.