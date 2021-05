Tal com ha pogut saber Regió7, i segons figura en el mateix acord, el conveni al qual va arribar el govern de Berga amb l'empresa Sumar per la gestió de la residència finalitzava el passat 30 d'abril. Això suposa una contradicció respecte al que va admetre el mateix alcalde accidental, Ivan Sànchez, ara fa unes setmanes, just abans que caduqués el conveni.

A més, l'1 de febrer, quan es va anunciar l'acord, fonts municipals van assegurar que era pels propers quatre mesos. L'interrogant és ara si el conveni s'havia signat dies abans que es fes oficial i també incloïa el mes de gener, o si el mateix govern es va equivocar i tan sols era vigent per tres mesos.

D'altra banda, la CUP i ERC encara no han informat formalment als membres del patronat de la residència de la prolongació del conveni amb Sumar. Tot i això, segons ha assenyalat una font consultada per aquest diari, en el transcurs dels pròxims dies es podria convocar aquest òrgan per informar de l'acord. Ara bé, l'alcalde accidental, Ivan Sànchez, ha evitat aquest dilluns donar cap informació sobre la qüestió.

El regidor del PSC, Abel García, va recriminar la passada setmana a Sànchez, que actualment també és president del patronat,que aprovés la mesura sense informar-ne els membres de l'òrgan i els regidors del mateix consistori. Ivan Sànchez va donar la raó a l'edil socialista i va atribuir la decisió a que «els patrons no podien tenir tots els expedients complerts». A més, el batlle circumstancial va demanat disculpes als membres de l'òrgan i va afegir que «intentarem que això no torni a passar».

En el document en que es resol la prolongació del conveni, primer es reconeix que l'adopció de l'acord és competència del patronat, però després justifica la resolució unilateral «davant de la urgència i donat que aquest conveni és vigent fins a 30 d'abril de 2021 i no hi ha hagut la possibilitat de convocar abans l'òrgan».