L'Ajuntament de Berga haurà de pagar uns 60.000 euros per les obres del polígon

Finalment, l'Ajuntament de Berga haurà de costejar una part de les obres del polígon de la Valldan, corresponent a uns 60.000 euros. La subvenció de la Diputació obligava el consistori a concloure les obres durant l'any 2020, però aquestes no van acabar fins a mitjan gener, de manera que la part executada durant el 2021 no quedarà coberta per l'ens provincial.

En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, s'ha queixat que el municipi berguedà no ha rebut el mateix tracte respecte d'altres ajuntaments catalans en casos similars. Fins i tot, ha acusat la Diputació de deixar de respondre els correus i les trucades per entomar la qüestió.

El cost total de les actuacions al polígon de la Valldan era d'1.2256.120,49 euros, dels quals la Diputació de Barcelona finançava, en un principi, prop d'un milió i mig. Però amb la reducció d'aquests 60.000 euros, no s'arribarà a la xifra rodona d'un milió.

El projecte va constar de tres grans actuacions. En primer lloc, es va renovar un tram d'uns 500 metres des de l'entrada a la carretera de Solsona fins a l'encreuament amb el camí de Can Ballús. La segona actuació va ser la reurbanització del carrer Germans Farguell. I la tercera fase va incloure la sectorització de la xarxa d'aigua potable, el despleglament de la xarxa de distribució d'aigua calenta i la instal·lació d'un panell informatiu de leds.