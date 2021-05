La Festa Major de Puig-reig, la primera que se celebra al Berguedà, rescatarà actes i activitats que estaven programades per l’anterior edició i que es va haver de suspendre per la covid-19.

El regidor de Festes de l’Ajuntament de Puig-reig, Cristian Pérez, ha destacat que «hem treballat molt des de la incertesa, i hem hagut d’anar valorant amb que ens sentíem segurs», en relació a la preparació de la festa mentre encara està present l’amenaça de la pandèmia del coronavirus.

Pérez ha explicat que «volíem mantenir els grups amb qui vam contactar l’any passat», i en aquest sentit, ha remarcat que la seva resposta ha estat positiva i que «part del programa és el de l’any passat». El consistori aposta per concerts potents per a diferents públics (Gertrudis, Xiula, orquestra Maravella) i propostes més tradicionals com les sardanes. Tots els actes adaptats a les mesures anticovid.

La principal novetat de l’edició d’enguany, però, serà la presentació del musical Arrelats. Aquesta proposta pretén ser un retrat del municipi i dels seus veïns i veïnes en diferents etapes històriques. El regidor de Cultura, Jesús Subirats, ha assenyalat que serà «un relat molt emocionant que ens traslladarà a records del passat de les seves famílies».

L’espectacle posarà el focus en les festes i tradicions del municipi així com en la vida en les fàbriques i colònies tèxtils. La composició i direcció musical va a càrrec del músic local Sergi Cuenca i està interpretat per la Polifònica de Puig-reig.

D’altra banda, el consistori habilitarà el camp de futbol per a la celebració del concert infantil i jove per garantir l’adequada separació entre el públic assistent. Hi ha actes gratuïts però cal reserva prèvia, i altres per als quals cal comprar entrada. Es pot fer al web puig-reig.cat.