Gertrudis actuarà divendres que ve, 21 de maig a Puig-reig. La rumba catalana del grup de la Garriga, cada cop més influenciada per altres estils musicals, aterrarà a l’escenari del camp de futbol. Fins ara l’ubicació dels concerts i espectacles de festa major es concentraven al pavelló o a l’Envelat 2.0 que es muntava a la plaça Nova. Aquest any no hi haurà envelat, sí que es faran actes al pavelló, però també n’hi haurà al camp de futbol, com les actuacions de Gertrudis i Xiula.

D’aquesta manera, segons el regidor de Festes, Cristian Garcia, «disposem d’un espai més gran i a l’aire lliure». Amb les restriccions per la covid, la capacitat de l’equipament queda limitada i hi cabran 800 persones. Hi haurà cadires per als assistents, que majoritàriament serà públic jove, « i es compliran totes les normatives de seguretat sanitàries», remarca el regidor. El concert començarà a les 8 del vespre.

Si tothom calla, Bon dia vida, T’he imaginat tant, són alguns dels temes que interpretarà Gertrudis, que va estrenar disc a finals del 2019 i l’any passat va haver de suspendre la majoria de concerts previstos per ala gira de presentació de No em dona la gana. És també el títol d’un dels temes d’aquest últim àlbum que de ben segur sonarà a Puig-reig, on tampoc no hi faltaran cançons dels vint anys de trajectòria de Gertrudis.

Les entrades per assistir al concert valen 6 euros i es poden comprar a la pàgina web puig-reig.cat. El ritme de vendes «està sent molt bo», assenyala el regidor Cristian Pérez.