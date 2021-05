El Mercat de Cooperatives Escolars del Berguedà torna aquest 2021 després de la suspensió obligada de l’any passat a causa de la pandèmia de la covid-19. La iniciativa, que enguany arriba a la desena edició des del seu naixement, té l’objectiu de difondre i potenciar l’emprenedoria entre infants i joves per tal que adquireixin capacitats emprenedores des de petits. Durant el curs, els alumnes han d’assumir el rol d’empresaris, i crear i gestionar la seva cooperativa.

A la comarca, el projecte està impulsat per l’Agència de Desenvolupament, en col·laboració amb Valnalón -parc industrial i tecnològic d’Astúries-. En total, hi ha participat 356 alumnes de 16 centres educatius, que han creat 20 cooperatives. D’aquestes, 15 participaran el mercat de Berga del proper 29 de maig, mentre que les altres opten per organitzar activitats i parades al marge o senzillament no participaran en cap activitat fora del centre educatiu.