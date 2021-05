Puig-reig es prepara per viure, la setmana que ve, una festa major que mantindrà l’essència. Tot i que s’ha reorientat i adaptat al context actual marcat per la covid, l’Ajuntament i la Comissió de Festes han preparat un programa d’actes que vol ser variat i de qualitat, per tal puguin gaudir-ne petits, joves i grans.

El regidor de Festes, Cristian Pérez, remarca que l’aposta és «fer una festa major lluïda, ja que la gent té ganes de sortir i passar-s’ho bé». Per això, afegeix, «mantenim un nombre elevat dels actes que es feien abans de la pandèmia -l’any passat la festa major es va suspendre- però garantint les mesures de seguretat anticovid».

La música i la cultura seran l’eix central de la festa, amb propostes de format més reduït, capacitat limitada i públic assegut. El musical Arrelats (vegeu pàgina 3 d’aquest suplement), el concert jove amb Gertrudis, i l’actuació del grup infantil Xiula són els plats forts d’aquest edició (més informació a la pàgina 6).

La programació també inclou tallers havaneres, xerrada sobre el càncer de mama, una cursa popular urbana d’orientació, castell de focs, sardanes, l’orquestra Maravella, un escape room, i exposicions de pintura i fotografia, entre d’altres propostes. (Consulteu actes i horaris a la contraportada d’aquest especial). Per contra, se suspèn el tradicional correfoc de la festa major de Puig-reig. «Hi ha activitats que encara no són viables, però tot i això la programació és molt variada, amb cultura, música, oci, esport... perquè del 19 al 24 de maig hi participi tothom», diu el regidor.

Els actes es concentraran principalment en tres escenaris: el camp de futbol, el pavelló i la plaça Nova. També es faran activitats a la biblioteca i a l’espai la Sala. Aquest any s’elimina l’Envelat 2.0.