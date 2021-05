El musical Arrelats a Puig-reig, amb segell cent per cent puig-regenc, s’estrenarà la setmana que ve en el marc de la festa major. Compost i dirigit pel músic local Sergi Cuenca i interpretat per la Polifònica de Puig-reig, se’n faran dues funcions: dissabte 22 de maig i diumenge 23, a les 7 de la tarda al pavelló.

El musical, impulsat per l’Ajuntament, es va presentar l’abril del 2019 amb la intenció d’estrenar-lo per la festa major de l’any passat. La pandèmia de la covid ho va impedir i ara, un any després, prendrà vida. El regidor de Cultura, Jesús Subirats, destaca que «gràcies a la dedicació del talent del municipi estrenem una obra pròpia i d’identitat per posar de relleu Puig-reig».

Argument de l’obra

Arrelats no presenta un fil conductor únic, sinó que són petites històries ambientades en èpoques diferents i inspirades en fets reals, tradicions o anècdotes de Puig-reig. «És un musical de vida i emocions, no una classe d’història», assenyala Subirats, tot i que s’ha comptat amb l’assessorament de la historiadora Rosa Serra. Per exemple, Arrelats parla de la festa de la Corrida, de la presència dels templers al municipi, de les vivències de la festa major, de la vida a pagès o del dia a dia a les colònies i les fàbriques tèxtils. «Són peces separades que com a musical funciona igual de bé si es treuen algunes peces i se n’afegeixen noves», explica Subirats. L’objectiu és que no perdi interès: «la idea és anar fent modificacions de peces i que la Polifònica el pugui anar interpretant, no cada any però potser sí cada dos o tres».

Es tracta d’un muntatge de gran format amb una orquestra d’una quinzena de músics i les veus d’una quarantena de cantaires de la Polifònica. A banda de temes corals fent el paper de poble, també faran de solistes interpretant els personatges protagonistes del muntatge. Tal com recorda el regidor, «la partitura s’ha escrit pensant en la Polifònica i el seu estil». A part de Sergi Cuenca, hi ha intervingut el professor Quim Puig, que signa el llibret; i l’actriu Maria Casellas, que s’ocupa de la direcció escènica. El narrador del musical serà l’actor Joan Crosas.

Entrades a la venda

Les entrades per a les dues funcions ja s’han posat a la venda, per un preu de 20 euros. Per als nens i nenes de 6 a 12 anys, valen 10 euros. Es poden comprar a Iglesias Fotògrafs (Puig-reig), al Musikal Berga (Berga), a la llibreria Guinó (Gironella), i a l’establiment Chaplin (Navàs). Si en queden, també es podran adquirir a taquilla, a 25 euros. L’aforament permès, amb la normativa covid, són unes 600 persones a cada sessió.