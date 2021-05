El teixit empresarial del Berguedà ha exposat al Govern la necessitat "urgent" de disposar de més sòl industrial a la comarca per tal d'atraure noves activitats i evitar la deslocalització de les empreses que volen créixer. La reclamació s'ha fet aquesta setmana en el marc d'una reunió entre l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Entre les demandes del sector, hi ha el desenvolupament "urgent" del polígon d'Olvan. Com a mínim, de l'execució de la primera fase de manera completa i no només parcial. La trobada també va servir per reivindicar la determinació de l'ACEB de formar part del projecte industrial i econòmic de la Catalunya Central.

Segons el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, cal que les empreses del Berguedà puguin tirar endavant els seus projectes de creixement al territori i evitar que hagin de marxar a d'altres comarques. Per altra banda, Serarols recorda que , per culpa de la falta de sòl industrial, es perden oportunitats per a la instal•lació de noves activitats a la comarca.