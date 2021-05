El grup Xiula, consolidat com un dels referents de l’animació musical per al públic infantil i familiar, actuarà a Puig-reig el dissabte de festa major, el 22 de maig.

Amb l’espectacle Big Chicken, el quartet barceloní oferirà un concert que combinarà música, humor i interacció amb el públic. L’actuació es farà al camp de futbol de Puig-reig, on hi caben 800 persones. Hi haurà cadires per als assistents i distàncies entre grups bombolla, amb la qual cosa, segons detalla el regidor de Festes, Cristian Pérez, «permetrem que puguin tenir un espai per aixecar-se i moure’s, que els nens i nenes puguin ballar i interactuar amb els components del grup Xiula».

L’acte és gratuït però cal fer reserva prèvia d’entrades a la pàgina web puig-reig.cat. Amb quatre dies la resposta ha estat molt bona i hi va havent demanda. Xiula actuarà el dissabte 22 a 2/4 de 12 del migdia al camp de futbol.