L'Ajuntament de Berga no ha descartat la possibilitat de celebrar la Patum després de l'estiu, adaptada a les condicions sanitàries per la pandèmia de la covid-19. Així ho ha assegurat l'alcalde accidental, Ivan Sànchez, en el ple de l'Ascensió d'aquest diumenge, en el qual s'ha deicidit de forma unànime -amb 15 vots en contra i cap vot a favor ni abstenció- no celebrar la festa durant la setmana de Corpus.

És el primer ple plenament presencial -tot i que sense públic per respectar la distància de seguretat entre els regidors- que celebra el consistori després de la irrupció del coronavirus el març de 2020.

De fet, el mateix Sànchez ha assegurat que el consistori està explorant diferents vies, una de les quals seria que la Patum esdevingui un assaig clínic per la represa de la cultura popular. L'ajuntament berguedà hauria traslladat ja aquesta proposta a la Direcció General de Cultura Popular.

D'altra banda, el batlle accidental ha realitzat un discurs emotiu sobre les emocions i els sentiments que provoca la festa: La Patum va més enllà de la plaça, més enllà de les comparses. S’estén per carrerons i places, arriba a tots el racons de la ciutat i l’omple de vida. La Patum són emocions i sentiments", ha opinat.

D'altra banda, Sànchez també ha recordat a les persones que ja no són entre nosaltres, i ha fet una menció especial a Josep Maria Isanta, el patumaire assassinat ja fa més de 15 anys. Finalment, ha destacat la importància de preservar el llegat de les generacions anteriors per "situar La Patum on es mereix, com la demostració més important de cultura popular dels Països Catalans i del món”.