Aurèlia Rey i Sandra Martín, veïnes de Casserres, han estat dues de les vuit persones que han realitzat aquest dissabte la caminada al voltant del santuari dels Tossals i, posteriorment, han rebut un taller de plantes silvestres de l’època.

Què els ha semblat l’activitat?

Ha sigut bonica. Hem gaudit dels boscos d’aquí a Capolat, i he conegut flors. A vegades caminem sense mirar-les, i avui ens hi hem fixat.

Com es van assabentar que es feia aquesta activitat?

A través de les xarxes socials i d’amistats.

Què és el que els ha cridat més l’atenció?

Ens ha agradat molt aquesta combinació de caminar i aprofitar les plantes per fer el tast. No imaginàvem que es pogués fer el pica-pica amb elles.

Havien visitat ja anteriorment aquesta zona?

Som d’aquí a la comarca. Però Capolat no ens ho coneixem gaire. No hi havíem estat ni caminat per aquí. Pujar als Tossals ens ha fet molta il·lusió perquè n’havíem sentit a parlar. I ens ha encantat fotografiar Montserrat des d’una de les finestres.

Entenc que si s’han interessat per aquesta activitat els atrau aquest turisme que posa el focus en els elements de la naturalesa i en les plantes.

Sí, és molt més ric. I si vens sol no coneixes tantes coses. Fas la passejada i ja està.