L’Escola Sant Joan de Berga ha celebrat els 50 anys del nou edifici d’una forma ben especial. Els recòrds i les vivències de l’escola d’aquest últim any han quedat enterrats dins d’una càpsula en un racó del pati, amb l’objectiu de recuperar-los d’aquí a 25 anys. A més, s’ha edifica una Cúpula de Leonardo en referència a la construcció del futur.

Quan els aleshores alumnes i professors desenterrin la càpsula podran retrocedir en la màquina del temps i comprovar, per exemple, què va comportar la irrupció de la covid-19 en el panorama educatiu, i més concretament, en aquest centre.

En un acte que ha comptat amb tot l’alumnat i professorat del centre, dos alumnes de cada cicle -el més gran i el més petit- han dipositat un pot que conté els records dels seus cursos en la càpsula. Aquesta, posteriorment, ha estat enterrada en un racó del pati, concretament a la zona del sorral. També hi havia un pot específic de l’equip docent. La ubicació exacta, amb les coordenades incloses, de l’anomenada «càpsula del temps» constarà en una placa.

Paral·lelament, diversos alumnes han aixecat una Cúpula de Leonardo al mig del pati. Segons el mateix centre, aquesta estructura simbolitza la construcció del futur. En el tram final, el projecte de Superfilharmònics ha interpretat la cançó de l’àliga, que també s’ha ballat.

En la commemoració de l’efemèride, també hi han assistit els regidors de l’Ajuntament de Berga Eloi Escutia i Aleix Serra. Escútia, edil d’Educació, ha fet referència a l’evolució i transformació digital que s’ha viscut els darrers 50 anys i ha recordat que, si ara també es pogués retrocedir mig segle enrere, es constataria la manca d’alguns instruments educatius de l’actualitat.

Mentrestant, la directora del centre, Mònica Corominas, ha vaticinat com va ser l’estrena de la nova escola l’any 1970, encara en època franquista. Una de les particularitats destacades i que contrasten amb els temps actuals és que encara hi havia segregació per sexe. A banda, també es donava la circumstància que les classes eren en castellà, tal com ha pogut comprovar el mateix equip docent revisant algunes actes d’aquella època.

No obstant, la directora també ha posat èmfasi en que es tractava d’un «edifici lluminós, gran i en una zona privilegiada de la ciutat», i ho comparat amb les característiques més aviat oposades que tenia l’antiga construcció. «Per ells va ser un gran canvi», ha comentat.

D’altra banda, Corominas ha explicat que ja fa dies que es treballava en la idea de la càpsula del temps. En aquest sentit, ha remarcat que un dels elements icònics d’aquest any que s’hi ha dipositat és la mascareta. «Pot ser que els sorprengui als alumnes d’aquell moment», ha admès la directora en relació a l’ús d’aquest instrument de protecció contra el coronavirus.

L’Escola Sant Joan també preveu celebrar un acte més multitudinari amb exalumnes i obert als ciutadans de Berga quan la situació de la pandèmia millori, previsiblement després de l’estiu quan s’espera que la campanya de vacunació ja estigui molt avançada.