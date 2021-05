El Berguedà hauria d’evolucionar cap a un model de transició energètica que aglutini els diversos recursos que és capaç de generar aprofitant la riquesa que ofereix el territori, però de manera proporcionada i en base a petites produccions. És una de les conclusions que es desprèn d’un cicle de debats sobre energia i sostenibilitat que s’està duent a terme en diversos punts de Catalunya i que ha centrat la seva tercera sessió, telemàtica, en aquesta comarca.

El Berguedà «té marge per crear i ser un referent de la transició energètica a Catalunya», apunta l’ambientòloga i tècnica en Desenvolupament Econòmic Local, Sonia Llamas, convençuda que la comarca podria fer valer el coneixement que ja té del seu passat tèxtil i miner a partir del qual va crear un context pràcticament «d’autosuficiència energètica» per adaptar-se a les noves condicions que es presenten.

Llamas diu que històricament la comarca ha estat productora d’energia hidràulica, últimament ha redescobert la biomassa, i també pot fer un aprofitament de la solar, sense que per ara estigui en el punt de mira de grans empreses promotores. Una oportunitat que pensa que s’hauria d’aprofitar «per anar construint el nostre propi format», en base a un model «diversificat i equilibrat» i al mateix temps «coherent i sostenible». Pensa que és l’hora de «deixar de ser el germà lleig per ser el germà llest i hàbil», fins al punt, i dins d’uns límits, «de convertir-nos en proveïdors d’altres territoris».

Una qüestió que també apunta Eduard Furró, del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES). Defensa «la sobirania energètica» passada i actual de la comarca, i en aquest sentit sosté que entre la biomassa, les hidroelèctriques i la captació solar, hores d’ara el Berguedà ja compleix amb la producció energètica que li correspon per població en el conjunt de Catalunya, i fins i tot estaria en condicions de fer una aportació addicional. Ara bé, igual que Llamas, Furró defensa un sistema de proximitat, respectuós amb el medi, i que en l’àmbit de l’energia solar, per exemple, prioritzi l’ús de «sòls nus, roquissars i erms», i com a últim recurs i un cop deduïda la captació de proximitat per a la comarca, es podria reservar per a la resta una petita part de sòl conreable de poc valor agrari i forestal.

Beneficis per a la comarca

A banda d’actuar amb criteris de sostenibilitat, Furró defensa que aquesta hipotètica producció addicional pugui tenir repercussions econòmiques directes per a la comarca, en forma de «llocs de treball, aprofitant les economies productives, i transversalitzant la riquesa», més enllà dels beneficis que poguessin obtenir els municipis a través de llicències i cànons amb les instal·lacions.

I és que, si a la riquesa que pot proporcionar l’aigua o la biomassa en una comarca com el Berguedà s’hi suma el sol, el conjunt d’energies renovables «poden obrir unes expectatives extraordinàries», sosté el geògraf i professor de la UdL, Ignasi Aldomà. «Però cal fer-ho bé», afegeix, i en aquest sentit defuig de les concentracions de parcs eòlics i solars «pels impactes negatius en el medi ambient, de contaminació i paisatgístics».

Davant d’això, i en connivència amb els arguments de Llamas en el sentit d’evitar estar en el punt de mira de grans projectes, Aldomà convida el Berguedà a posar en valor iniciatives de petites i mitjanes empreses, «locals, familiars, cooperatives o públiques», i a «vetllar per les polítiques urbanístiques, posant en dubte els projectes de gran impacte, que caldrà corregir o rebutjar». En tot cas, també és del parer que «el desplegament de les renovables no ha de ser una penyora» com diu que sovint «han estat les hidroelèctriques», i que s’han d’exigir contraprestacions.

Per la seva banda, Maria Crehuet, de l’Associació de Micropobles de Catalunya, és especialment crítica amb «l’allau de projectes» eòlics i solars «que no busquen l’eficiència energètica sinó guanys econòmics», i defensa que se’n faci una distribució equitativa tenint en compte la seva proximitat amb els llocs de consum.