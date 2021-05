Els grups municipals del consistori veurien amb bons ulls que es fes una Patum després de l’estiu i que fos l’escenari d’un assaig clínic en el marc de la cultura popular, però algunes forces dubten sobre si els comptes de l’Ajuntament permetrien destinar-hi la quantitat necessària per sufragar els costos.

D’una banda, la regidora de Patum, Roser Valverde, prefereix evitar especulacions i s’ha limitat a assenyalar a Regió7 que «és una via que tenim oberta i s’ha d’acabar d’explorar. Primer hem de valorar la viabilitat de l’estudi», ha admès Valverde.

A més, l’edil ha recordat que aquest estudi també ha de servir per definir com ha de ser la Patum de 2022. Segons ha confirmat la mateixa regidora, el govern municipal va iniciar les converses amb l’executiu català sobre l’opció de l’assaig clínic el mes de febrer.

El portaveu d’ERC, Ramon Camps, que forma part de l’equip de govern, admet que estan pendents del que consideri la Generalitat, però demana «ser realistes i no posar-nos nerviosos pel calendari». També reconeix que la idiosincràsia de la Patum -amb grans aglomeracions- difereix d’algunes festes que ja s’estan reprenent.

El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, es mostra a favor que la Patum sigui l’escenari d’una prova pilot de la cultura popular i, per tant, de la seva celebració a la tardor, però posa en dubte la viabilitat de la proposta en relació amb la distribució de partides dels comptes municipals -actualment només queda un 50% del finançament que es destina a una Patum ordinària.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, ha manifestat la seva solidaritat amb l’equip de govern en aquesta qüestió, ja que considera que es tracta d’una decisió «complicada». «Ara toca lleialtat institucional», ha insistit. Això sí, García defensa que ara mateix «tenim altres reptes», i també ha posat èmfasi en la possible manca de finançament pel fet d’haver destinat una part del pressupost a d’altres àmbits, com el de la residència.

L’any passat, després que se suspengués la Patum per Corpus, el consistori també va posar sobre la taula l’alternativa de posposar-la al setembre, però just a en aquell moment de la primavera ja es va descartar i la festa va quedar suspesa.