Les exposicions de temàtica patumaire esdevindran un eix vertebrador i de dinamització de la ciutat. D’una banda, l’exposició de comparseria patumaire que acull el Convent de Sant Francesc des del juliol del 2020 s’ampliarà temporalment per poder mostrar el valor i la importància d’altres Patums que se celebren a la ciutat. Hi haurà nous espais al voltant del claustre dedicats a la Patum Infantil, la Patum de La Llar i la Patum de la Pietat.

Una altra de les iniciatives programades serà la instal·lació de grans lones amb imatges de la Patum a les principals places de la ciutat que acullen salts de Patum durant les passades o passacarrers. També s’instal·laran lones en altres espais emblemàtics, com per exemple, l’Hospital Sant Bernabé. Les fotografies mostraran com es viu la festa als carrers a través d’instants i moments capturats per les càmeres dels membres de l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis (AFTDAO) i Foto Luigi.

Els aparadors dels comerços i establiments també mostraran imatges de la Patum. En concret, s’exposaran fotografies, programes de mà i cartells que permetran obtenir una visió gràfica de l’evolució històrica de la festa berguedana. Per exemple, es podran veure alguns dels programes i cartells que es conserven del període de la Guerra Civil, però també hi haurà peces més contemporànies.