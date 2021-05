El Berguedà obre una borsa de socorristes aquàtics i vigilants de piscines per cobrir les demandes dels ajuntaments per a les piscines municipals. La convocatòria d’aquesta borsa, publicada el 19 de maig al BOPB, dona el tret de sortida al període d’inscripcions per a les persones interessades a formar-ne part.

Al mateix temps s’obrirà el període de sol·licituds pels ajuntaments del Berguedà que vulguin nodrir-se aquesta borsa per cobrir les seves necessitats de socorristes aquàtics i vigilants pel període d’estiu.

A causa de la manca de personal que cada estiu pateixen els consistoris per cobrir les vacants de les piscines municipals, amb persones que tinguin la titulació requerida, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha implementat una segona edició de curs de «socorrisme aquàtic».

El president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, remarca que «aquesta era una demanda endèmica dels ajuntament en ple estiu». En aquest sentit, Vall diu que «hem ofert la possibilitat que la gent del territori es pugui formar en aquest camp» per tal de cobrir els llocs demandants. Aquesta iniciativa és de l’Agència i el Consell Comarcal.