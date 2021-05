El servei especial del Transport a Demanda que el Consell Comarcal del Berguedà va activar en plena covid-19, adreçat específicament a personal de residències i geriàtrics durant el punt àlgid de la pandèmia l’any passat, ha estat seleccionat com a «Pràctica significativa» pel Banc de Bones Pràctiques per la seva «aportació innovadora i de qualitat» dins de la categoria de Mobilitat. En tres mesos, es van fer fins a 850 desplaçaments.

Les restriccions de mobilitat imposades per evitar la propagació de la covid-19 van comportar una dràstica reducció de l’oferta de transport públic regular en autobús de fins al 33% menys d’allò habitual. Les residències de gent gran del Berguedà van detectar que, en alguns casos, algunes de les seves treballadores no podien desplaçar-se per poder arribar a la feina.

Davant d’aquesta problemàtica, el Consell Comarcal del Berguedà va apostar per posar en marxa un servei especial de Transport a Demanda adreçat específicament per aquest col·lectiu, amb l’objectiu que poguessin arribar als seus llocs de treball i prestar aquest servei essencial. Els tècnics del Consell Comarcal van contactar amb el col·lectiu de taxistes de la comarca per saber si n’hi hauria de disposats a treballar en aquelles circumstàncies, garantint sempre i davant de tot les mesures higièniques i sanitàries preceptives.

Des de la seva posada en marxa el 2 d’abril i fins al 30 de juny del 2020, es van realitzar 850 desplaçaments de persones treballadores fins al seu lloc de feina a les residències per persones grans i de retorn als seus domicilis. A més, es va crear una base de dades amb totes les persones que havien requerit el servei, amb les rutes que s’havien de seguir i les persones que conduïen els taxis per tal de poder organitzar els horaris i itineraris.

El conseller de Transport i Mobilitat, Abel Garcia, ha explicat que «malgrat les dificultats del moment, aquesta experiència ha permès garantir que les residències de gent gran de la comarca no s’hagin quedat sense personal per motius de mobilitat durant els mesos més crítics de la pandèmia». Garcia ha destacat que aquest reconeixement «és una mostra de la capacitat d’adaptació que tenen administracions més properes a la ciutadania com el Consell Comarcal del Berguedà per donar resposta a les seves necessitats en cada moment».

Quan a la pràctica totalitat de serveis de transport públic de viatgers la caiguda de la mobilitat ha estat almenys d’un 50% fruit de les restriccions generades per la pandèmia, «el servei de Transport a Demanda ha crescut un 112,7%, gràcies al desplaçament de viatgers de serveis essencials i amb garanties sanitàries» ha exposat el conseller Garcia.

Aquesta experiència ha servit per obtenir el vist i plau de la Generalitat per desenvolupar un servei de Transport a Demanda especial per a persones en risc d’exclusió per accedir a serveis assistencials, formatius i sanitaris, entre altres, a partir d’aquest 2021.

Des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Berguedà compta amb el servei de Transport a Demanda. Està destinat als usuaris dels municipis amb menys habitants que no disposen d’un servei regular de transport públic amb autocar.

L’objectiu és connectar els usuaris, el dia que ho necessiten, amb la parada de transport públic més propera o amb la seva destinació final a partir d’un vehicle taxi. El transport a demanda garanteix l’accés a la capital comarcal i als centres sanitaris i assistencials de les persones que viuen en nuclis de població de baixa densitat.

El servei funciona prèvia trucada telefònica al 900 69 65 66 o bé mitjançant l’app TAD CAT. Té un recorregut i uns horaris prefixats i s’ofereix de dilluns a divendres feiners. El sistema funciona a 19 nuclis de 13 municipis i dona cobertura a una població de 1.982 habitants.