L' Hospital de Berga activa a partir d'aquest dimecres la Fase 2 del protocol d'accessibilitat que permet les visites a pacients no covid durant una hora al migdia i una altra hora a la tarda. L'acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona durant almenys set dies i cal que s'acrediti al punt d'informació.

El canvi de fase és possible gràcies a la millora dels indicadors epidemiològics. La resta de criteris d'accessibilitat queden com estaven fins a aquest moment. A consultes externes i urgències no es permet l'entrada d'acompanyants tret de casos excepcionals, així com tampoc a la planta covid.