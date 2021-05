El Patronat de la residència Sant Bernabé de Berga ha decidit ampliar el conveni amb Sumar fins al proper 31 de juliol. D’aquesta manera, l’entitat pública continuarà fent-se càrrec del centre a través de la fórmula del «conveni interadministratiu». Així és com el mateix consistori va catalogar l’acord.

A més, aquest diari ha pogut saber que el conveni inicial signat el passat mes de febrer era de tres mesos i no de quatre, com van informar en un principi fonts municipals. La passada pròrroga d’un mes -fins el 31 de maig- es va aprovar sense proposar-la abans al Patronat.

La mesura, però, no ha tirar endavant amb unanimitat. Segons ha pogut saber Regió7, els partits de l’oposició del consistori -Junts i PSC- s’han abstingut i votat en contra respectivament, mentre que la representació del Consell Comarcal també ha optat per l’abstenció.

D’altra banda, encara no hi ha nous representants en qualitat de «ciutadans» després de les dimissions durant el mes de gener de Núria Arnau i Concepció Medina. En aquest sentit, el regidor del PSC, Abel García, va proposar fa uns mesos que les places fossin ocupades per usuaris o treballadors del centre.

«Es podrien esvair dubtes i es treballaria amb una transparència màxima», va exposar García per justificar la proposta. L’alcalde accidental, Ivan Sànchez, s’hi va mostrar a favor i va instar el socialista a continuar-ho tractant en properes reunions. També hi va donar suport el grup de Junts per Berga.

La compra d’accions, a l’aire

La prolongació del «conveni interadministratiu» amb Sumar suposa també que es mantingui en interrogant la viabilitat de la compra d’accions de Sumar per part de l’Ajuntament. Tot i això, Sànchez va assenyalar fa unes setmanes que «estem més a prop que això es produeixi», i va situar aquest horitzó, a tot estirar, «en pocs mesos».

Actualment, Sumar aporta els seus recursos a la residència en el manteniment, el subministrament de material i equipaments informàtics, i en l’estructura de recursos humans. A canvi, l’entitat obté un 8% dels ingressos anuals de la residència -en proporció a cada mes-, però l’equipament continua mantenint la titularitat municipal.