L’Ajuntament de Berga s’ha adherit a la Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes. Es tracta d’un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que consisteix en articular una xarxa de municipis que despleguin programes, serveis i recursos singulars per garantir una vida lliure de violències.

Els objectius són fomentar la «tolerància 0» davant de qualsevol manifestació de violència masclista, garantir un accés de qualitat i equitatiu als serveis d’atenció a les dones a la província, entre d‘altres.

L’Ajuntament de Berga participa en una prova pilot consistent en la instal·lació de punts liles en espais quotidians i concorreguts fora de l’horari d’oci nocturn, i també promourà la creació d’una xarxa d’equipaments locals públics i privats que actuïn com a punts d’informació i sensibilització envers les violències masclistes.

El primer punt lila es va instal·lar el passat 22 de maig i el segon i últim s’habilitarà el proper 13 de juny -ambdós a la Plaça Sant Joan-. Estan dinamitzats per Cúrcuma, una entitat social que presta serveis educatius i de formació en la prevenció de les violències de gènere i l’assetjament escolar. D’altra banda, els punts de suport adherits a la xarxa local seran les sis farmàcies que estan distribuïdes per diferents zones de la ciutat. El personal de les farmàcies rep formació per fer un acompanyament bàsic i adreçar la persona als serveis d’atenció pertinents.