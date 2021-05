El procés de rehabilitació i condicionament de l’edifici del batan i les cardes de Cal Pons ha arrancat amb l’adjudicació de les obres. El Consell Comarcal, l’ens que s’encarrega de licitar-les, ha encarregat el projecte a l’empresa Construcciones Somic.

Les actuacions s’inclouen dins del Programa de Foment del Patrimoni Cultural de la segona convocatòria dels fons Feder i tenen un cost de 213.280 euros sense IVA. Si es comptabilitza aquest impost, el preu total s’enfila per sobre dels 250.000 euros.

D’aquesta quantitat total, la subvenció de fons europeus ha costejat poc més de 100.000 euros, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya n’ha sufragat més de 85.000, i el propi Ajuntament de Puig-reig n’ha aportat prop de 70.000.

Els treballs consistiran en substitució parcial de cobertes i dels desguassos i baixants per garantir l’estabilitat i la impermeabilitat de l’edifici, evitar el deteriorament dels elements de tancament i forjats.

Les naus on s’actuarà presenten mal estat. S’hi faran treballs previs d’implantació d’instal·lacions provisionals d’obra, aigua i electricitat i muntatge i desmuntatge de bastida, enderrocs i moviment de terres, entre d’altres. En principi, l’objectiu del consistori era que l’espai pogués ser d’ús per a les entitats del poble i que també servís com a magatzem. Això sí, l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha puntualitzat a Regió7 que encara s’ha d’acabar de determinar quina utilitat tindrà.

Els treballs formen part del conjunt d’actuacions de rehabilitació, manteniment i conservació que s’estan portant a terme en l’antiga colònia tèxtil de Cal Pons. El conjunt arquitectònic d’aquest nucli de població de Puig-reig és protegit com a bé cultural d’interès nacional.

Araceli Esquerra, consellera comarcal de Dinamització de les Colònies Industrials i regidora a l’oposició del mateix municipi per Junts per Catalunya, ha destacat que aquesta actuació s’emmarca «en l’aposta del Consell Comarcal per posar en valor el patrimoni», en aquest cas dels antics nuclis fabrils del riu Llobregat.