L'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital de Berga han posat en marxa un sistema de consulta mèdica a distància pioner a l'Estat que, amb l'ajuda d'un robot desenvolupat per Teladoc Health, permet als pediatres de l'hospital barceloní visitar infants que són atesos d'urgència o que neixen a l'Hospital de Berga com si fossin a la mateixa consulta. Així, els professionals del centre del Berguedà compten amb l’assessorament d’un especialista en els àmbits de pediatria, cirurgia i traumatologia pediàtrica, cures intensives, nounats i salut mental les 24 hores del dia. L'objectiu és poder compartir decisions clíniques tant de l’àmbit diagnòstic com terapèutic, i reduir el nombre de nens que han de ser derivats a centres de fora de la comarca.

El dispositiu que fa possible aquestes visites a distància és un robot que compta amb una pantalla en la seva part superior per tal que, quan el metge es connecti mitjançant videoconferència des de Barcelona, tingui la mateixa perspectiva que si entrés presencialment a la consulta on és el pacient. El pediatra que es connecta des de l'Hospital Sant Joan de Déu pot desplaçar la visió del robot d’una banda a l’altra per mirar els diferents aparells de monitorització i dirigir-se al nen, als pares, o al professional que els està atenent per millorar la seva interacció amb ells.

També pot accedir als paràmetres biomèdics dels pacients i a les proves que se li estan fent en aquell moment per tal de poder valorar-les conjuntament amb els professionals de l’Hospital de Berga. Quan un professional de l’Hospital de Berga considera necessari consultar l’opinió d’un altre especialista pediàtric, dona avís al cap de guàrdia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Aquest dona resposta a la consulta o, si és necessari, busca un altre especialista més idoni pel cas i l’avisa per tal que es desplaci a un dels dos punts de connexió que s’han habilitat al centre per fer aquestes visites a distància. Francesc García Cuyàs, adjunt a la direcció mèdica i responsable dels projectes de transformació digital a l’Hospital Sant Joan de Déu, considera que "aquest sistema de consulta per videoconferència obre moltes possibilitats en el món de la salut perquè permet als pacients tenir accés a professionals més especialitzats en la seva malaltia encara que físicament es trobin separats per centenars de quilòmetres de distància i, el que és més important, tenir un accés molt humanitzat".

De la seva banda, Anna Forcada, gerent de l’Hospital de Berga, destaca que "es tracta d’un sistema innovador que evita desplaçaments als usuaris i permet oferir una atenció molt més especialitzada i de molta qualitat en pacients d’un entorn rural i dispers geogràficament com és el de la nostra comarca". El sistema de consulta mèdica a distància es va implementar el passat 11 de gener a l’Hospital de Berga com a projecte pilot i dins del marc d’un estudi de recerca. Al llarg d’un any els dos centres avaluaran, a més de la seva eficàcia, quina acceptació rep per part dels professionals, i de famílies i pacients.