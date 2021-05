L’Hospital de Berga compta amb un nou equipament per poder realitzar espirometries, que fins ara no es podien fer perquè, a causa de la covid i del risc de contagi, aquestes proves només es poden realitzar en espais que compleixin unes condicions concretes d’aïllament. L’espirometria és una prova diagnòstica per a malalties respiratòries com asma o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), que consisteix en bufar en un tub.

Per poder-les realitzar amb la màxima seguretat, el servei de Manteniment de l’hospital ha creat una cabina tancada i aïllada, amb un sistema de ventilació constant que minimitza el risc de contagi perquè renova l’aire més d’una dotzena de vegades cada hora. A més, és una cambra amb pressió negativa, o sigui, que impedeix que l’aire de dins pugui sortir cap a l’exterior i disposa d’un sistema d’alarma que s’activaria en cas que les condicions de l’aire no fossin les adequades.

Aporta seguretat als professionals que realitzen la prova, als usuaris, i als pacients que són a la sala d’espera.