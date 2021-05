L’institut Serra de Noet de Berga reivindica un repartiment de línies equitatiu entre els centres públics i considera que aquesta qüestió no pot derivar en una competició entre els instituts.

En aquest sentit, fonts de l’institut han assegurat a Regió7 que des de la Generalitat i l’Ajuntament de Berga se’ls ha instat a «fer-nos veure més per tenir més preinscripcions». «Nosaltres hem d’invertir diners i temps en posar anuncis i fer campanyes perquè la gent ens conegui? Aquesta és la nostra feina? Hem de competir contra l’altre centre?», es pregunta molest el cap d’estudis del Serra de Noet, Sergi Calvo.

D’altra banda, l’institut crítica la Generalitat per les contradiccions sobre l’oferta de batxillerat que havia d’oferir el centre per poder disposar dels estudis postobligatoris. «Primer ens diuen que no podem ofertar els mateixos itineraris de batxillerat que l’altre centre, i després ens diuen que no podem oferir Batxillerats especials», defensa Calvo.

Davant d’aquesta situació, el Serra de Noet insisteix en reclamar que el Departament d’Educació doni les respostes per escrit i no només de manera oral. A més, la secretària, Irene Casadesús, recorda que està prevista una taula de planificació per al proper mes d’octubre, i demana que l’institut se l’inclogui conjuntament amb els altres centres i el mateix consistori.

L’institut va tenir un augment de preinscripcions del 82% de cara al curs 2019-2020, coincidint amb l’estrena del nou edifici. Aquest efecte, però, es va trencar en les preinscripcions pel curs que està a punt d’acabar, quan es va passar de 71 a 63 alumnes, i el descens ha estat més marcat aquest any, amb 14 preinscripcions menys. Des del centre atribueixen aquest retrocés a la circumstància de no disposar d’estudis postobligatoris. «El projecte educatiu no té continuïtat», recalquen.

A més, consideren que s’estan malbaratant les noves instal·lacions, tenint en compte que la despesa és pràcticament la mateixa independentment dels alumnes que rep l’institut.