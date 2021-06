Avià focalitzarà la celebració del Segar i el Batre d’enguany en la transmissió de coneixements i en la formació de nous segadors i segadores que puguin ajudar a preservar el futur de la festa. Així doncs, el consistori recupera la festa després de la suspensió de l'any passat però amb un format ben diferent adaptat a la pandèmia de la covid-19.

Durant la setmana de la celebració es realitzaran tallers de segar destinats a persones, homes i dones, del municipi. L'objectiu és que la tradició arreli entre els col·lectius més joves del poble per tal que la festa es mantingui viva en el futur. Les sessions, això sí, seran obertes a qualsevol avianès que tingui ganes d'aprendre la tècnica.

Tota aquesta tasca de divulgació servirà perquè el diumenge 11 de juliol, el dia de la celebració del Segar i el Batre 2021, es realitzi una demostració a l’esplanada de Santa Maria d’Avià. En aquesta posada en pràctica hi participaran els segadors i els aprenents.

La demostració serà oberta al públic, però a diferencia de la celebració tradicional, no hi haurà fira, ni animals, ni paller. Només les persones segant al camp. La comissió del Segar i el Batre ha considerat que on s’aglomerava més la gent era en aquests llocs, i en canvi el camp és un espai gran, on es podrà mantenir la distancia de seguretat.

Sara Subirana, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Avià, ha explicat que “no va costar gens” prendre aquesta decisió. “La idea que tenia l’Ajuntament i la comissió era la mateixa. No hi ha gent jove que sàpiga segar i les persones que en saben cop son més grans. La covid-19 ha estat l’excusa perfecte per fer un acte més reduït que es centri en la transmissió i en formar nous segadors avianesos”, explica l'edil.

La Festa del Segar i el Batre d’Avià se celebra a l’esplanada que hi ha a prop de Santa Maria d’Avià, una església romànica del segle XII situada a 1 km del nucli urbà. Organitzada per la Colla de Segadors, en col·laboració amb l’Ateneu i l’Ajuntament d’Avià.

La festa va néixer l’any 1989 per iniciativa d’un pèrit agrícola. Al principi, la festa durava tres dies (el primer es feia la sega, el segon el garbejat i el tercer el batre), però aquesta estructura va provocar una menor assistència a molts dels actes, així que en l'actualitat només dura un dia.